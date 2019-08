"Secreto a voces" en el mundo de la Ópera: Plácido Domingo señalado por acoso sexual

Plácido Domingo, uno de los nombres de mayor reconocimiento en el mundo de la Ópera, es señalado por nueve mujeres de haberlas acosado sexualmente.

Las acusadoras son ocho cantantes y una bailarina, quienes dicen que los aproximaciones de Domingo se dieron al inicio de sus respectivas carreras en el ámbito operístico, además de que luego de rechazarlo tuvieron que sobrellevar trabas profesionales. Los incidentes de los que se acusa al cantante español se habrían suscitado a lo largo de 30 años, desde finales de la década de los 80´s.

En algunas de ellas, Domingo ocupaba altos cargos directivos; actualmente, con 78 años, es director general de la Ópera de Los Ángeles.

Para distintas personas consultadas por la agencia Associated Press, el comportamiento del tenor es un secreto a voces.

"Una comida de trabajo no es rara", refiere una de las cantantes. "Que alguien intente agarrarte la mano durante una comida de trabajo es raro, o que te ponga la mano en la rodilla es un poco raro. Siempre te estaba tocando de alguna manera, y siempre besándote", agregó.

Adicionalmente a las nueve mujeres que acusan a Plácido Domingo, seis más han dicho que recibieron proposiciones sexuales por parte del cantante, las cuales las hicieron sentir incómodas para trabajar y estar cerca de él.

Además, cerca de 36 colegas de Domingo, entre cantantes, bailarines, músicos de orquesta, personal técnico, maestros de canto y administradores, aseguraron haber visto en algunas ocasiones que el tenor tenía comportamientos de índole sexual hacia las féminas de la compañía en la que compartieron escenario con el "superastro".

Algunos dijeron que Domingo perseguía a mujeres más jóvenes con impunidad.

EL PATRÓN

De acuerdo con los testimonios de las acusadoras, la manera en que el tenor hizo las buscaba presenta un patrón muy similar entre cada caso.

A saber, el cantante comenzaba por contactarlas persistentemente, en ocasiones las llamadas eran en la noche; la conversación iniciaba mostrando interés en su talento y el futuro de sus carretas; por lo que las invitaba a reunirse con él en privado bajo el pretexto de brindar su consejo profesional.

Dos de las nueve mujeres refirieron que cedieron brevemente a las proposiciones de Domingo, pues creían que no podían comprometer su carrera al rechazar al hombre más poderoso de su profesión.

"Estaba totalmente intimidada y sentí que decirle no a él sería como decirle no a Dios. ¿Cómo le dices que no a Dios?", dijo una de las cantantes, quien entonces tenía 27 años.

Otra de ellas aceptó que dos veces fueron las que tuvo relaciones sexuales con Domingo. En una de esas veces el cantante puso 10 dólares en el buró antes de salir del cuarto en el hotel Biltmore de Los Ángeles, donde se dio en el encuentro.

"No quiero que te sientas como una prostituta, pero tampoco quiero que tengas que pagar por estacionar", habría dicho Plácido Domingo.

REPRESALIAS PROFESIONALES

De las 9 acusaciones, en siete se señala que las mujeres que rechazaron las propuestas sexuales del cantante, o vieron perjudicadas sus nacientes carreras, o nunca se les llamó para concretar papeles que les fueron prometidos por Plácido Domingo.

Algunas mujeres señalan que, si bien, pudieron desarrollarse en distintas compañías, nunca más se les contrató para trabajar con el tenor español.

Ante el temor de nuevas represalias a sus carreras, incluso a ser acosadas públicamente, ocho de las mujeres pidieron el anonimato para contar sus casos. A excepción de la mezzosoprano Patricia Wulf, quien compartió escenario con Domingo en la Ópera de Washington.

Pese a que ninguna pudo comprobar con algún tipo de documentación el acoso que acusan por parte del tenor, AP verificó que los datos como rango de tiempo y compañía en que trabajaron con Domingo concuerdan.

LA VOZ DE PLÁCIDO DOMINGO

Por su parte, el tenor no respondió directamente a las preguntas de la agencia. Sin embargo, emitió un comunicado de prensa en el que asegura que las acusaciones son "profundamente preocupantes, e inexactas tal como se describen".

"Aun así, es doloroso saber que puedo haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodas, sin importar cuánto tiempo haya pasado y pese a mis mejores intenciones. Yo creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas. La gente que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie a propósito", añadió.

"Sin embargo, reconozco que las normas y estándares por los que se nos mide hoy, como debe ser, son muy diferentes de lo que eran en el pasado. He tenido la bendición y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me atendré a los estándares más altos", expuso Domingo.

