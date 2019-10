Secretario de Estado estuvo presente en llamada de Trump donde pidió "favor" a Ucrania

El secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, confirmó que él estuvo presente en la llamada que tuvo el presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensnky, para investigar al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo, que tuvo lugar en julio pasado.

Pompeo declaró esto durante una conferencia de prensa en Roma, Italia, informó el diario estadounidense The Washington Post.

Este miércoles también tienen previstas conferencias de prensa tanto como Trump, como la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cada quien por separado.

Asimismo, se prevé que el inspector general del Departamento de Estado se reúna por la tarde con comités clave en Capitol Hill para compartir documentos señalados con Ucrania.

Ex miembros del Consejo de Seguridad Nacional, que no revelaron su identidad, informaron a The Washington Post, que es inusual que un secretario de Estado esté presente en una llamada con un líder de una nación pequeña.

Su presencia en la llamada, agregaron, sugiere que el tema tratado en ésta fue de alta importancia para el presidente, y por lo tanto para él.

cmo