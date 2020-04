Se suicida jefa de emergencias en NY; "enfrentarse al covid la mató" (Foto The New York Times)

Lorna Breen, jefa del departamento de emergencias del Hospital Presbyterian Allen, que atiende a innumerables enfermos de coronavirus (covid-19) en Nueva York, Estados Unidos se suicidó.

La policía de Nueva York y su padre, Philip C. Breen, en una entrevista a The New York Times, dio a conocer el caso de la médico neoyorquina.

El domingo pasado, Breen fue encontrada en Charlottesville, Virginia, donde se hospedaba con su familia, con lesiones autoinflingidas, detalló su padre.

La médico en jefe fue trasladada al Hospital UVA, donde falleció, informó Tyler Hawn, portavoz del Departamento de Policía de Charlottesville.

Philip relató que su hija describió escenas devastadoras, ella era parte de la primera línea de combate al coronavirus.

Mencionaba cómo los pacientes morían antes de que pudieran ser sacados de las ambulancias

Para el también doctor, Breen "trató de hacer su trabajo (enfrentarse al covid) y eso la mató".

Lorna se contagió de coronavirus pero lo superó y recién había vuelto a trabajar al hospital de Nueva York.

Breen no tenía antecedentes de enfermedad mental, dijo su padre, pero comentó que la última vez que habló con ella, parecía distante.

"Ella estaba realmente en las trincheras de la línea del frente [...] Asegúrate que sea elogiada como una heroína, porque lo fue. Es una víctima tanto como cualquier otra persona que haya muerto".

En un comunicado el Hospital Presbyterian Allen calificó a la doctora Breen como una heroína.

"Nuestro enfoque hoy es brindar apoyo a su familia, amigos y colegas mientras hacen frente a esta noticia durante lo que ya es un momento extraordinariamente difícil".

Lorna era miembro ávido de un club de esquí de Nueva York y viajaba para esquiar y hacer snowboard.

También era una cristiana profundamente religiosa que se ofreció como voluntaria en un hogar para personas mayores una vez por semana. Además, una vez al año, organizaba una gran fiesta en la terraza de su casa de Manhattan. Ella era muy cercana con sus hermanas y su madre, que vivían en Virginia.

Lawrence A. Melniker, vicepresidente de atención de calidad en el Hospital Presbyterian Brooklyn, dijo que el coronavirus ha ocasionado desafíos inusuales de salud mental para los médicos de emergencia en toda Nueva York, el epicentro de la crisis en los Estados Unidos.

Los médicos están acostumbrados a responder a todo tipo de tragedias espeluznantes, pero rara vez tienen que preocuparse por enfermarse ellos mismos o por infectar a sus colegas, amigos y familiares, e incluso a atender a sus propios compañeros de trabajo.

El Hospital Presbyterian Allen, ubicado en Manhattan, tiene 200 camas que albergan hasta 170 pacientes con covid-19.



Hasta el 7 de abril, había habido 59 muertes de pacientes en dicho hospital, según un documento interno.

Nueva York suma más de 17 mil 500 de las 56 mil muertes por coronavirus de Estados Unidos, país que ya suma más de un millón de casos.

Con información de The New York Times

(Rodrigo Gutiérrez)