Se prevén nuevas elecciones en España y esto es lo que costarían

El rey Felipe VI de España confirmó este martes que el tiempo que concedió para que los partidos tratasen de llegar a un acuerdo el pasado 26 de julio resultó improductivo. Luego de concluir la ronda de consultas con los cuatro principales partidos —PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos— La Zarzuela ha emitido un comunicado en el que señala que, con la información recibida, el Rey ha "constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza".

El artículo que regula el proceso en la Constitución y el calendario, sin embargo, dejan margen para un último intento. Formalmente nada termina hoy, sino que el plazo para una investidura acaba en la medianoche del 23 de septiembre.

El comunicado establece que el jefe del Estado ha informado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se ha trasladado al palacio de La Zarzuela al finalizar las audiencias, que "no formula una propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno". "Todo ello", añade, "a los efectos del artículo 99 de la Constitución". Nada impide que en el tiempo que queda hasta el próximo lunes, cuando expira el plazo marcado por la Constitución para cerrar el proceso, el rey pueda realizar una propuesta en caso de que los partidos le informen de que un candidato tiene los apoyos para ser investido.

A falta de un acuerdo es preciso la celebración de nuevas elecciones, que según los plazos legales se convocarían oficialmente el próximo día 23 y tendrían lugar el 10 de noviembre.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez (PSOE) responsabilizó al izquierdista Unidas Podemos (UP) por haber "impedido cuatro veces" en 2016 y 2019 la formación de un Gobierno progresista, pero también al centroderecha del Partido Popular y Ciudadanos por no abstenerse para que el Ejecutivo no dependa de los independentistas.



"Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un Gobierno para España, un Gobierno no cualquier Gobierno, sino el que a mi juicio necesita España ante los desafíos que tenemos por delante", recalcó Sánchez.



Sánchez recalcó que España necesita un Gobierno "estable" para afrontar retos como la desaceleración económica global, las consecuencias del "brexit" o la reacción a la sentencia -prevista para octubre- del Tribunal Supremo en el juicio contra doce líderes catalanes por el intento independentista ilegal de 2017.

¿CUÁNTO CUESTA CADA ELECCIÓN?

Entre las elecciones de abril, que costaron 139 millones de euros, y las próximas de noviembre, de 175 millones de euros, los españoles habrán gastado 314 millones (6,734 millones de pesos) de euros en comicios generales ante la falta de acuerdos.

Organizar unas nuevas elecciones generales tendría un coste de 130 millones de euros (en concepto de gastos de organización) y 45 millones en subvenciones electorales concedidas a los partidos que concurrieron a ellas.

JGM