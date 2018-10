Se presenta falla en el despegue del cohete Soyus-FG, se dirigía a la Estación Espacial Internacional

La NASA informó que el cohete Soyuz-FG sufrió una falla durante su lanzamiento rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) por lo que deberá realizar un aterrizaje de emergencia en Kazajistán.

A través de Twitter, la NASA señalo que está trabajando con sus colegas rusos para obtener más información sobre el incidente.

"El equipo está volviendo a la Tierra en modo de descenso balístico", ha detallado la agencia espacial.

The crew is returning to Earth in a ballistic descent mode. Teams are working to obtain additional information from our Russian partners. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/kWigYS1gU4