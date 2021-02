Se perfilan cambios en gabinete de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está sopesando cambios hasta en cinco puestos de su Gabinete, aunque no descartó que finalmente sean solo dos, según dijo en una entrevista con la cadena de televisión Fox News adelantada hoy en extractos.

Tengo tres o cuatro o cinco puestos sobre los que estoy pensando. De esos, puede que vayan a acabar siendo dos, pero necesito flexibilidad", indicó Trump durante la conversación en su canal favorito, que será difundida íntegramente a lo largo de este domingo.

No obstante, el mandatario aseguró que la Casa Blanca trabaja como una "máquina engrasada": "Estoy contento con mi Gabinete, aparte de un par de excepciones, (pero) incluso ahí no estoy descontento", zanjó.

En los últimos días, ha habido especulaciones sobre varios relevos en su Gobierno, como los de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, o los del jefe de su Gabinete, John Kelly.

Respecto a Nielsen, "me gusta mucho, es muy inteligente, pero quiero que sea más dura, veremos qué pasa, veremos qué pasa ahí", señaló Trump.

Según medios de comunicación locales, Trump, que defiende la mano dura en política migratoria, estaría descontento con la gestión de Nielsen por su gestión de la frontera sur con México.

En cuanto a Kelly, reconoció que hay cosas que le gustan de él y otras que no tanto: "En algún punto, John (Kelly) seguirá adelante", afirmó el mandatario, al tiempo que destacó que su jefe de Gabinete "está haciendo un trabajo excelente de muchas maneras, hay un par de cosas que no son su fuerte, no es fallo suyo".

Trump habló también de la salida esta semana de la Casa Blanca de Mira Ricardel, asesora adjunta de seguridad nacional, después de que la oficina de la primera dama, Melania Trump, pidiera abiertamente su despido.

"Es alguien a quien no conozco bien", admitió el mandatario, quien subrayó que la exasesora "no es demasiado diplomática, aunque es muy talentosa".

Francamente, nunca se le pondrá en las Naciones Unidas", dijo Trump irónicamente sobre la falta de diplomacia de Ricardel.

En un comunicado inédito, la directora de Comunicación de Melania Trump, Stephanie Grisham, precisó el martes que, a juicio de la primera dama, Ricardel "ya no merece el honor de servir en esta Casa Blanca".

La prensa ha apuntado que Ricardel se enfrentó con el personal de la primera dama por una cuestión relacionada con su viaje a África en octubre.

A este respecto, Trump subrayó que su esposa hizo "un gran trabajo en África y no fue tratada adecuadamente, ella hace un trabajo tan duro".

