Se niega a vacunarse contra covid y eso lo dejaría sin trasplante de riñón

Chad Carswell residente de Carolina del Norte necesita urgentemente un trasplante de riñón para seguir viviendo, sin embargo se vio obligado a rechazar al menos a 100 personas que estaban dispuestos a donarle un riñón debido a que el hospital donde se atiende le exige que para ser operado debe presentar un certificado de vacunación contra covid-19, requisito con el que no cumple.

Carswell comenta que su riñón sólo funciona alrededor del cuatro por ciento, no piensa cambiar su postura con respecto a la vacunación contra covid-19 y asegura que está dispuesto a morir por sus creencias.

El residente del condado de Burke es atendido en el Hospital Bautista Atrium Health Wake Forest en Winston-Salem, donde recibe diálisis 3 veces por semanas.

Sin embargo uno de los requisitos del hospital para que cualquier persona pueda ser operada debe contar con su certificado de vacunación completo, por lo que Chad tuvo que dar marcha atrás a su procedimiento.

Carswell considera que la vacuna contra el coronavirus debería ser una opción y no una imposición.

"Nací libre. Moriré libre. No voy a cambiar de opinión. He tenido conversaciones con mi familia y todos los que están cerca de mí y saben cuál es mi postura y no habrá una situación en la que cambiaré de opinión sobre este tema".

En tanto, el hospital donde es atendido Chad aseguró que una de sus políticas es proteger a los pacientes que requieran un trasplante y corren un alto riesgo de enfermarse por covid-19, ya que están inmunocomprometidos.

Carswell dijo que está buscando en otros hospitales para ver si le podrían realizar el trasplante de riñón sin tener que vacunarse.

















kach