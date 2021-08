¿Se deberían pedir certificados de vacunación para viajar? Esto dice la OMS

GINEBRA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que considera que un certificado de vacunación no debería ser un requisito para viajar.

También explicó que tal requerimiento debe ser establecido de acuerdo a la situación de cada país en relación a la pandemia y dependiendo del riesgo de contaminación que suponga.

En la actualización de sus recomendaciones sobre viajes, la organización señaló que la información personal sobre la vacunación contra la covid-19 puede servir para reducir el periodo de cuarentenas o la necesidad de someterse a pruebas de diagnóstico a la llegada a un país.

Según la OMS, el certificado de vacunación puede, únicamente en ciertos contextos, servir para facilitar un viaje internacional, como es el caso del certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Varios países lo exigen como condición de entrada a su territorio.





OTROS PUNTOS DE VISTA

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) se pronunció poco antes sobre esta cuestión y señaló que apoya que el certificado digital covid de la Unión Europa se convierta en la referencia mundial para certificados de vacunación digitales.

We are backing the @EU_Commission Digital COVID Certificate as the global standard for digital vaccine certificates. The #EUDCC is a proven solution that aligns with @WHO guidance and is supported by #IATATravelPass.



More info ?? https://t.co/lHkdNbuNGr#EUCovidCertificate pic.twitter.com/QMBZmitAOI — IATA (@IATA) August 26, 2021

"El certificado digital covid de Europa estuvo accesible en un tiempo récord y ha ayudado a los países a reanudar los viajes", sostuvo la entidad, que representa a más de 260 compañías aéreas de todo el mundo.





ACV