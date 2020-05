Se acelera la carrera en pos de una vacuna contra covid-19

El pasado lunes 18 de mayo se anunció que la farmacéutica Moderna -con sede en Cambridge, Inglaterra-, había obtenido resultados exitosos al aplicar una vacuna experimental en humanos. Dos días después se da a conocer que otros laboratorios, Inovio y Pfizer comenzaron pruebas también en humanos de candidatas a vacunas; e investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, aseguran que podrían tener una vacuna para uso de emergencia en tan solo cuatro meses.

Moderna informó que su posible vacuna muestra "resultados prometedores" en camino hacia una cura del coronavirus que aqueja al mundo con una pandemia de más de 5 millones de contagios y alrededor de 330 mil defunciones hasta el momento.

A pesar de que el desarrollo normal de una vacuna se puede llevar entre 18 y 24 meses, en estos momentos hay un optimismo moderado en cuanto a que no sólo una, sino varias vacunas pudieran estar listas el próximo año.

El ensayo clínico de la vacuna de Moderna ha mostrado ser "segura y bien tolerada en general" en una primera prueba con 45 voluntarios sanos y ha generado en los ocho primeros participantes unos niveles de anticuerpos neutralizantes similares o mayores que los de la sangre de los pacientes que han superado la enfermedad, según publicó el diario El País.

Vacuna basada en proteínas

-ADN. Las vacunas en experimentación que utilizan el ácido desoxirribonucleico (ADN) del virus, son 12. De estos, una ya se encuentra en la fase I de desarrollo, mientras que el resto permanece en etapa preclínica. Este tipo de vacuna utiliza un sólo gen que codifica la proteína del coronavirus, el cual se inyecta en las células del paciente para que una pequeña fracción de las moléculas lleguen al núcleo de la célula para despertar una respuesta inmunológica.

Vacuna de ácido desoxirribonucleico (ADN)

-ARN. El segundo tipo de vacuna con más candidatos explorados es el del ácido ribonucleico (ARN), con 19 investigaciones en desarrollo preclínico, una en fase I y una más en Fase I/II. Las vacunas que utilizan ARN del virus son inyectadas en el organismo, donde el ARN se traduce en proteínas al ingresar a las células humanas; este método logra una fuerte respuesta inmunológica, sin embargo, el ARN suele ser inestable.

Vacuna de ácido ribonucleico (ARN)

-Vector viral no replicante. La vacuna de vector viral no replicante tiene hasta ahora 14 candidatas en etapa preclínica, una en fase I/II y una más en fase II. Ésta última, desarrollada por CanSino Biological Inc y el Instituto de Bitecnología de Beijing es la única que se encuentra en esta etapa avanzada de desarrollo.

-Replicación del vector viral. Existen 13 candidatos a vacuna de tipo replicación del vector viral, y todas se encuentran en etapa preclínica de desarrollo. Este tipo de vacunas suelen ser más seguras porque utiliza una fórmula que no contiene patógenos.

Vacuna de vector viral

-De virus inactivo. De las vacunas de tipo inactiva, cuatro candidatos se encuentran en desarrollo preclínico, mientras que uno se encuentra en fase I/II. Estas vacunas utilizan la versión muerta del virus, y es probable que con este tipo de vacunas se dé una respuesta temporal a la enfermedad, por lo que se necesitan varias dosis del inmunizador.

Vacunas de virus inactivo o atenuado

-Virus atenuado en vivo. Son tres los candidatos a vacuna que utilizan virus atenuado en vivo, las cuales se encuentran en fase preclínica. Estos candidatos a vacuna utilizan una forma debilitada del patógeno que causa a la enfermedad, lo que provoca una fuerte y prolongada respuesta inmune.

Incluso si se llegara a conseguir una o varias vacunas pronto, quedará por resolver la producción intensiva y su distribución a todo el mundo.

Con información y gráficos de The New York Times.

