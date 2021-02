Salt Bae me trató como un sultán, presume Maduro

Luego de la polémica por el video donde fue agasajado con diversos cortes de carne, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que el chef turco Nusret Gökçe lo trató como un “sultán” en su visita a Estambul, Turquía.

“Yo no lo conocía, nos dimos como 100 abrazos, el me veía y me abrazaba […] allá me senté en la silla de un sultán, el sultán Maduro me llaman ahora. Nos veremos muy, pero muy pronto”, dijo ante corresponsales extranjeros.

Su pleito con Almagro





El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que si insiste en una intervención militar en el país sudamericano, “prepare su fusil”.

“Si usted dice que a Venezuela hay que invadirla, prepare su fusil, basura”, señaló Maduro en una rueda de prensa en la casa de Gobierno.

El mandatario habló sobre la polémica desatada por Almagro, luego de una visita a la frontera entre Colombia y Venezuela para constatar la llegada de venezolanos que huyen de la crisis económica.

El jefe de la OEA afirmó que en el caso venezolano no descartaba nada, lo que fue interpretado como una sugerencia de una posible intervención.

Almagro “es una basura y ya está en el basural de la historia. Venezuela es un país de hombres y mujeres que se hará respetar siempre, frente a basuras como esta. Que nadie se equivoque con Venezuela. En Venezuela somos gente de paz, pero somos guerreros y nuestro suelo, esta tierra, no lo va a tocar nadie”, dijo Maduro.

El gobernante aseguró que la Fuerza Armada de Venezuela tiene la capacidad para responder a una agresión y que “nadie” invadirá a este país.

En un video colocado en su cuenta de la red social Twitter, Almagro indicó el domingo pasado que sus palabras sobre el tema de Venezuela, tras una visita a la fronteriza ciudad de Cúcuta, fueron malinterpretadas.

La polémica se generó luego que el viernes pasado el secretario general de la OEA manifestó: “Creo que no debemos descartar ninguna opción”, tras preguntarle sobre una posible “intervención militar” para derrocar a Maduro.

En su mensaje del domingo, Almagro sostuvo: “Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino de las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas. Que no debe descartarse ninguna opción”.

(Con información de Notimex)





