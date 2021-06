Rumania se convierte en el primer país europeo en vacunar a niños contra covid

BUCAREST.- Rumania comenzó este miércoles a administrar la vacuna de anticovid de Pfizer a jóvenes de entre 12 y 15 años y se convirtió así en el primer país de la Unión Europea en inmunizar a niños de esta edad.

Según explicaron fuentes de la campaña de vacunación en Bucarest, los padres que deseen vacunar a sus hijos pueden hacerlo pidiendo cita por Internet o presentándose directamente en cualquier centro de vacunación.

Hasta ahora, más de dos mil niños de entre 12 y 15 años se han registrado para recibir la primera dosis.





LA APROBACIÓN DE PFIZER EN EUROPA

Watch live ??



We are now starting the second regular press briefing on #COVID19 vaccines and treatments.



Don´t miss our tweets during the press briefing. Follow #EMAPresser. — EU Medicines Agency (@EMA_News) May 28, 2021

Te puede interesar Europa aprueba esta vacuna para menores de entre 12 y 15 años

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó el pasado viernes la vacuna de Pfizer para niños de esta edad.

Según dijo este miércoles el jefe de la campaña nacional de vacunación en Rumania, Valeriu Gheorghita, el país es el primero de la Unión Europea que vacuna a la población a partir de los 12 años.





LA VACUNACIÓN EN RUMANIA

Según el alcalde del sector 4 de Bucarest, Daniel Baluta, unidades móviles de vacunación se desplegarán a partir del lunes próximo en las escuelas para ofrecer a los padres que inmunicen a sus hijos.

Las autoridades sanitarias de Rumania han abierto por completo la vacunación a todas las edades, ante la ralentización del ritmo de vacunación.

En centros urbanos, un cuarenta por ciento de la población se ha vacunado al menos una vez, mientras que en zonas rurales apenas llegan al diez por ciento.

Algunos especialistas temen que el lento ritmo de vacunación de las últimas semanas confirme los sondeos que apuntaban a que más de la mitad de la población rumana rechaza ser vacunada contra el coronavirus.





ACV