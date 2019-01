Revolución Bolivariana no tiene fecha de vencimiento: Diosdado Cabello

REDACCIÓN 23/01/2019 01:59 p.m.

"La Revolución Bolivariana no tiene fecha de vencimiento", dijo enfático hoy Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en una concentración de fuerzas afines al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Convocó al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del cual es primer vicepresidente, y a sus juventudes a plantarse en vigilia en torno al presidencial Palacio de Miraflores, a esperar a los "enemigos de la revolución".

Cabello habló en el mitin convocado en el aniversario de la rebelión popular del 23 de enero de 1958, que también fue recordada por opositores con otra marcha, y en cuyo marco Juan Guaidó se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela.

Convocó a los miles de manifestantes a marchar a Miraflores, entrar por la puerta principal y esperar ahí a quien quiera ser presidente. Antes había preguntado a la multitud "¿por quién votó este pueblo que está aquí?" ante lo cual los reunidos en una de las plazas caraqueñas corearon el nombre de Nicolás Maduro, reelecto como mandatario venezolano el pasado mayo.

Por la libertad y la independencia se lucha. Se consiguen y se mantienen", dijo el legislador y descartó las posiciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otras entidades que han cuestionado al régimen madurista y dado su apoyo a Guaidó.

Caracterizó a los venezolanos como "un pueblo rebelde que ha aprendido a defender sus derechos", y subrayó que el mejor antídoto contra el fascismo es la unión de las fuerzas revolucionarias.

Criticó a la derecha venezolana, "que no tiene límites, vergüenza ni escrúpulos", añadió. Sin referirse a la autoproclamación de Guaidó, dijo que a la derecha venezolana no le da vergüenza violar la Constitución, pues saben que en el marco de ella no pueden hacer lo que están haciendo. "Y nosotros estamos obligados a defender" a la Constitución, reclamó.

No nos angustiemos", advirtió a los miles de miembros de los varios grupos afines al régimen, pues "los angustiados son ellos", porque se les acaba el tiempo, concluyó.

LEA TAMBIEN ¿Quién es Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela? Este es el perfil del hombre que se autoproclamó presidente de Venezuela y ha recibido el apoyo de diversos mandatarios del mundo

LEA TAMBIEN Gobierno de AMLO aún reconoce a Maduro como presidente de Venezuela México, de momento, no prevé cambio alguno en su política de no intervención respecto a la situación del país sudamericano

cmo