Retiran del mercado implantes mamarios vinculados a raro cáncer

Los implantes mamarios texturizados hechos por Allergan, vinculados a un cáncer inusual, se están retirando en Estados Unidos a solicitud de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).

En todo el mundo, se han notificado 573 casos y 33 muertes por cáncer, y 481 de los casos se han atribuido claramente a los implantes Allergan, informó la FDA. De las 33 muertes, la agencia dijo que los datos que había recopilado mostraban que el tipo de implante era vinculado a 13 casos, y en 12 de esos casos fue hecho por Allergan.

Las mujeres que tienen estos implantes, pero no tienen síntomas, no necesitan que se los extraigan, según la FDA. El retiro significa que los médicos y hospitales no deben implantar más dispositivos y deben devolver cualquier cantidad que tengan en sus estantes a Allergan.

Los dispositivos retirados del mercado son los productos Biocell, que incluyen: implantes mamarios Natrelle con solución salina, implantes Natrelle rellenos de silicona, implantes Natrelle Inspira rellenos de silicona e implantes mamarios y Natrelle 410 de forma anatómica altamente cohesiva.

El retiro también incluye expansores de tejidos utilizados por pacientes antes del aumento o reconstrucción de senos, incluidos Natrelle 133 Plus Tissue Expander y Natrelle 133 Tissue Expander con pestañas de sutura.

La enfermedad relacionada con los implantes es un linfoma anaplásico de células grandes, un cáncer raro del sistema inmunitario. No es cáncer de mama, pero se desarrolla en el tejido alrededor del implante. En la mayoría de los casos, la extirpación del implante y el tejido cicatricial alrededor del mismo curan el cáncer, pero si no se detecta a tiempo, puede diseminarse y matar al paciente.

La afección se produjo en mujeres que recibieron implantes para la ampliación cosmética de los senos y en mujeres que los recibieron para la reconstrucción después de la mastectomía por cáncer de mama.

El síntoma principal del linfoma suele ser la hinchazón y la acumulación de líquido alrededor del implante. Si se presentan esos síntomas, se debe drenar el líquido y analizar el cáncer.

El contenido del implante, silicona o solución salina, no es un factor en el linfoma. La cubierta o cubierta del implante, que puede ser lisa o texturizada, es la clave. Los implantes texturizados, que tienen una superficie ligeramente rugosa que se adhiere al tejido y ayuda a mantener el dispositivo en su lugar, se han señalado como la causa del linfoma.

Aunque varias compañías fabrican implantes texturizados, la gran mayoría de los casos de linfoma se han producido en mujeres con los productos Allergan.

Los implantes texturizados representan solo alrededor del 5% de los implantes utilizados en los Estados Unidos, pero han sido mucho más comunes en Europa, donde ya han sido retirados por muchos países.

El artículo original en The New York Times

JGM