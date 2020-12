Restaura gobierno de Trump el DACA al 100% por orden de juez

NUEVA YORK.-El gobierno de Trump restauró al 100% el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por orden de un juez el pasado viernes.

Un juez ordenó este viernes al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restaure en su totalidad la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa que él quiso suspender y que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes.

La orden del juez federal Nicholas Garaufis, de la corte del distrito Este de Nueva York, obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a reabrir el programa para nuevas solicitudes, posibilidad que la Administración Trump eliminó al fracasar en su intento por derogar el programa creado por la Administración del presidente Barack Obama en 2012.

En su fallo del caso "Batalla Vidal v. Wolf", el tribunal determinó además que DACA debe volver a ser como era antes del intento del Gobierno Trump de cancelar el amparo migratorio en septiembre de 2017, fecha desde la cual el programa no recibe nuevas solicitudes, de acuerdo con una de las abogadas defensoras de los soñadores, Karen Tumliun, del National Immigration Law Center.

El juez les ordenó además que, a más tardar el lunes, deben publicar en todos sus sitios web que está aceptando solicitudes iniciales de DACA, peticiones de renovación y el permiso de viaje ("advance parole") que permite salir del país y regresar de forma legal en los términos que existían antes del infructuoso intento gubernamental.

Este mismo aviso debe dejar en claro que las cerca de 66,000 peticiones de renovación de DACA de un año emitidas después del memorando de DHS de este verano en el que se modificaba el programa se extenderán automáticamente a dos años.

En resumen, el programa DACA, que ha protegido a miles de jóvenes de ser deportados desde que fue creado en 2012 y les ha permitido estudiar, trabajar y viajar, debe volver a ser restaurado a nivel nacional a como era antes de septiembre de 2017, cuando el Gobierno Trump anunció su cierre.

Garaufis determinó el pasado noviembre que el secretario interino de DHS, Chad Wolf, asumió ese cargo de manera ilegal, por lo que invalidó todas las disposiciones del memorando firmado por él este verano.

El juez ya había advertido a la Administración Trump que no podía crear sus propias leyes y dijo que sus ataques a este programa eran un "uso triste e inapropiado de la supuesta autoridad ejecutiva para negar a los beneficiarios de DACA y a aquellos que son elegibles la capacidad de ejercer sus derechos".

Luego de que Trump derogara DACA, varios beneficiarios del programa junto con la organización "Se Hace Camino Nueva York" impugnaron la decisión, caso que fue asignado al juez Garaufis y que luego llegó a la Corte Suprema, que también había ordenado restaurar el programa.

Pero todavía sigue vivo un litigio presentado por fiscales generales de estados gobernados por republicanos en contra de DACA, por lo que se espera que pueda haber futuras novedades judiciales.

Ante este panorama, el presidente electo, Joe Biden, ha prometido que una de las primeras cosas que hará tras llegar a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021 es promover una legislación que garantice un estatus migratorio permanente a los "soñadores".

BENEFICIARIOS CELEBRAN VICTORIA

Eliana Fernández, una de los miles de jóvenes "soñadores" en Estados Unidos, aseguró que la decisión este viernes de un juez federal que ordenó a la Administración del presidente Donald Trump restaurar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) "es una ganancia significativa" para los beneficiarios y los que ahora podrán acogerse.

"Estoy muy contenta, especialmente por las personas que ahora pueden solicitar por primera vez. Creo que es una ganancia muy significativa para muchos de nosotros", afirmó a Efe poco después de conocer la noticia.

Fernández es una de las demandantes en el caso "Batalla Vidal vs Wolf", que un grupo de jóvenes acogidos al programa presentaron en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York en 2017 impugnando la decisión de Trump de derogar ese amparo que les había protegido de la deportación y poder estudiar, trabajar y viajar y poder regresar a EU.

"Tenía la tarde libre y había apagado el teléfono y cuando lo prendí tenía casi 100 mensajes de texto" sobre la decisión del juez Nicholas Garaufis", indicó Fernández, que se vio afectada al reducirse de dos a un año la renovación de su permiso de trabajo.

Fernández dijo estar "emocionada" porque la decisión va a beneficiar a otros jóvenes que como muchos "soñadores" llegaron a corta edad a este país y ahora, tras la decisión de Garaufis, gozarán de los mimos beneficios que ellos han tenido.

También manifestó estar atenta de un caso pendiente de DACA en un tribunal de Texas y de si el presidente electo, Joe Biden, cumplirá la promesa de proteger el programa.

La orden de Garaufis señala que no más tarde del próximo lunes se debe abrir el programa a nuevas solicitudes, a las renovaciones de los que ya tienen DACA y los viajes, que habían sido restringidos por el Gobierno.

MÁS BENEFICIARIOS

Johana Larios, otra demandante, destacó que la juventud inmigrante ha resistido los continuos ataques "de esta cruel Administración y una vez más hemos ganado".

"Ahora, los solicitantes nuevos como yo podrán tener acceso al programa DACA y los beneficiarios actuales podrán respirar un poco más tranquilos a medida que recupere su forma original", señaló.

"Puedo esperar volver a la escuela y me siento segura de que no me separarán de mi comunidad", sostuvo.

El codirector ejecutivo de Se Hace Camino Nueva York, Javier Valdes, otro demandante en la batalla por la permanencia del programa, señaló que la decisión de hoy "marca otra victoria para los jóvenes indocumentados".

"Desde sus inicios, la Administración Trump ha intentado terminar con el programa y ha dejado en el limbo a cientos de miles de beneficiarios de DACA y jóvenes elegibles" para esa iniciativa, indicó.

"Ahora los hemos derrotado nuevamente. Mientras celebramos esta victoria esperamos asegurarnos de que la Administración entrante de Biden proporcione protección permanente para los beneficiarios de DACA y un camino hacia la ciudadanía para los millones de personas indocumentadas en este país", afirmó.