Rescatan a astronautas de Soyuz que tuvo incidente en el aire

Los dos astronautas de la nave rusa Soyuz, que tuvo que volver a la Tierra tras sufrir un fallo en uno de sus propulsores, han sido ya rescatados por los grupos de salvamento y se encuentran en buen estado, según informaron fuentes oficiales.

"El equipo de rescate ya localizó a la tripulación. Los médicos no detectaron lesiones ni a Alexéi Ovchinin ni a Nick Hague", dijo la fuente rusa.

Estas informaciones han sido confirmadas también por la NASA, quien dijo que el estado de ambos cosmonautas "es bueno".

La astronauta de la NASA Nick Hague que conversa con el director de Roscosmos, Dmitry Rogozin (EFE)

Los astronautas, que ya han sido sacados de la cápsula que aterrizó en medio de la estepa kazaja, serán trasladados al hospital para someterlos a los pertinentes exámenes médicos.

The crew is returning to Earth in a ballistic descent mode. Teams are working to obtain additional information from our Russian partners. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/kWigYS1gU4