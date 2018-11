Republicanos mantienen Senado; Demócratas se hacen de la cámara baja

Luego de haberse llevado a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos, los sondeos han favorecido a los demócratas en la Cámara de Representantes, donde necesitaban ganar 23 escaños para recuperar una mayoría que los republicanos han ostentado desde 2011.

Sin embargo, en el Senado, el mapa es mucho menos propicio para los progresistas, donde tienen que defender más asientos que los republicanos, y en estados especialmente conservadores.

Analistas consultados por LA SILLA ROTA consideran que es un referéndum positivo.

"Se esperaba que Trump protestara por la cámara baja, pero se ve que ya se conformó. Alienta una eventual reelección de Trump, quien calificó de "tremendo éxito" la elección.

Otros consideran que se abre la puerta a un juicio por el triunfo demócrata en la Cámara de Representantes por el rusiagate.

Cuatro estados antes republicanos, ahora son demócratas:

Laura Kelly, en Kansas

Jay Robert Pritzker, en Illinois

Gretchen Whitmer, por Michigan;

Michelle Lujan Grisham, en Nuevo México.

Pese a ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de tremendo triunfo esta noche

Tremendous success tonight. Thank you to all!