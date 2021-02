Republicanos, ¿cerca de traicionar a Trump para el “impeachment"?

WASHINGTON - La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi anunció este que se lanzará una investigación formal de juicio político en respuesta a la disputa sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump para presionar a Ucrania con el fin de que investigue a su potencial rival para 2020, el exvicepresidente Joseph R. Biden Jr.

El pasado viernes se difundió que Trump llegó a pedir hasta ocho veces a Vladimir Zelenski que trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani, para investigar a Hunter Biden, hijo de Biden, al que acusa de corrupción en Ucrania.

Vladimir Zelenski, presidente de Ucrania.

Esta revelación se conoció después de la queja interna presentada por un miembro de la inteligencia estadounidense acerca de un intercambio de Trump con un dirigente extranjero.

Posteriormente se conoció que Trump ordenó a su jefe de Gabinete, Mick Mulvaney, bloquear pagos de casi 400 millones de dólares a Ucrania antes de hablar con Zelenski.

Los fondos, una partida de 250 millones de dólares del Pentágono para armamento y otra de 141 millones de dólares para seguridad marítima, ambas aprobadas por el Congreso, fueron finalmente transferidos a Ucrania el pasado 11 de septiembre.

El creciente furor ha aumentado el interés en cómo funciona el proceso de juicio político, llamado “impeachment”, y qué tan factible que es avance.

¿Qué es el juicio político?

La Constitución permite que el Congreso retire a los presidentes antes de que termine su mandato si suficientes legisladores votan para decir que cometieron "traición, soborno u otros delitos graves y delitos menores".

Solo tres presidentes han sido sometidos a procesos de juicio político. Dos fueron acusados: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, pero finalmente fueron absueltos y completaron sus mandatos. Un tercero, Richard M. Nixon, renunció en 1974 para evitar ser acusado.

¿Qué es un "delito grave"?

El término "delitos graves y delitos menores" surgió de la tradición del derecho consuetudinario británico: fue el tipo de delito que el Parlamento citó al destituir a los funcionarios de la corona durante siglos. Esencialmente, significa un abuso de poder por parte de un funcionario público de alto nivel. Esto no necesariamente tiene que ser una violación de un estatuto penal ordinario.

En 1788, mientras los partidarios de la Constitución instaban a los estados a ratificar el documento, Alexander Hamilton describió los delitos impugnables en uno de los Documentos Federalistas como "aquellos delitos que proceden de la mala conducta de los hombres públicos, o, en otras palabras, del abuso o violación de alguna confianza pública. Son de una naturaleza que, con peculiar propiedad, puede denominarse política, ya que se relacionan principalmente con las lesiones causadas inmediatamente a la sociedad misma".

¿Cuál es el proceso?

Tanto en los casos de Nixon como de Clinton, el Comité Judicial de la Cámara llevó a cabo una investigación y recomendó artículos de juicio político a toda la Cámara. En teoría, sin embargo, la Cámara de Representantes podría establecer un panel especial para manejar los procedimientos, o simplemente celebrar una votación en el pleno sobre dichos artículos sin que ningún comité los examine.

Cuando la Cámara vota sobre artículos de juicio político, si al menos uno obtiene el voto mayoritario, el presidente es acusado, lo que es esencialmente el equivalente a ser acusado.

A continuación, los procedimientos se trasladan al Senado, que consiste en celebrar un juicio supervisado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Un equipo de legisladores de la Cámara, conocidos como gerentes, desempeña el papel de fiscales. El presidente tiene abogados defensores y el Senado sirve como jurado.

Si al menos dos tercios de los senadores declaran culpable al presidente, es expulsado y el vicepresidente asume el cargo de presidente. No hay apelación

¿Cómo comienza una investigación de juicio político?

Este ha sido un tema de disputa. Durante los esfuerzos de juicio político de Nixon y Clinton, la Cámara en pleno votó por las resoluciones que ordenan al Comité Judicial de la Cámara abrir las investigaciones. Pero no está claro si ese paso es estrictamente necesario, porque los procedimientos de juicio político contra otros funcionarios, como un ex juez federal en 1989, comenzaron a nivel de comité.

El Comité Judicial de la Cámara, dirigido por el Representante Jerrold Nadler, demócrata de Nueva York, ha afirmado, incluso en los documentos presentados ante los tribunales, que el panel ya está involucrado en una investigación de juicio político. El Departamento de Justicia argumentó que, dado que no ha habido una resolución de la Cámara, el comité solo está involucrado en un procedimiento de supervisión de rutina.

Nancy Pelosi no dijo en su anuncio que tenía la intención de traer cualquier resolución al pleno.

Si es necesario o no, no ha quedado claro si una resolución para iniciar formalmente una investigación de juicio político pasaría una votación de la Cámara, aunque recientemente ha aumentado el número de demócratas que lo apoyan. Actualmente, The New York Times cuenta con 179 miembros que dicen estar a favor de los procedimientos de juicio político, 73 que dicen que se oponen a ellos o que están indecisos, y 183 que no han respondido a la pregunta.

Se necesitaría contar con 218 votos, la mayoría simple, de la Cámara de Representantes, controlada por los progresistas, para iniciar el procedimiento.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

¿Cuáles son las reglas para un juicio en el Senado?

No hay reglas establecidas. Más bien, el Senado aprueba una resolución que establece primero los procedimientos del juicio.

"Cuando el Senado decidió cuáles serían las reglas para nuestro juicio, realmente las inventaron a medida que avanzaban", dijo en 2017 Gregory B. Craig, quien ayudó a defender Bill Clinton en su proceso de juicio político y luego se desempeñó como abogado de la Casa Blanca para el presidente Barack Obama.

Por ejemplo, dijo Craig, las reglas iniciales en ese caso dieron a los gerentes republicanos cuatro días para presentar un caso de condena, seguidos de cuatro días para que el equipo legal del presidente lo defienda. Estas fueron esencialmente declaraciones de apertura. Luego, el Senado decidió si escucharía a los testigos y, de ser así, si sería en vivo o en video. Eventualmente, el Senado permitió que cada lado presentara varios testigos en video.

Las reglas adoptadas por el Senado en el juicio de Clinton, incluidas las que limitan el número de testigos y la duración de las declaraciones, hicieron que sea más difícil probar un caso en comparación con los juicios en un tribunal federal, dijo el exrepresentante Bob Barr, republicano de Georgia, que se desempeñó como un gerente de la Cámara durante el juicio.

"La acusación es una criatura en sí misma", dijo Barr. "El jurado en un caso penal no establece las reglas para un caso y no puede decidir qué evidencia quiere ver y qué no quiere".

¿Cuáles son los estándares para el juicio político y la remoción?

La Constitución no especifica muchos, haciendo que la destitución y la remoción sean tanto una cuestión de voluntad política como de análisis legal.

Por ejemplo, la Constitución no detalla cómo los legisladores pueden elegir interpretar lo que constituye o no "traición, soborno u otros delitos graves y delitos menores". De manera similar, no existe un estándar de prueba establecido que deba cumplirse.

¿El Senado está obligado a celebrar un juicio?

La Constitución claramente prevé que si la Cámara aprueba un juicio político a un funcionario federal, el próximo paso es que el Senado celebre un juicio. Pero no hay un mecanismo de aplicación obvio, como si el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky y el líder de la mayoría, simplemente se niega a convocar uno, así como se negó a permitir una audiencia de confirmación y votar sobre el candidato de Obama, el juez Merrick Garland, para llenar una vacante de la Corte Suprema en 2016.

Aun así, Walter Dellinger, profesor de derecho de la Universidad de Duke y exprocurador general interino en la administración Clinton, dijo que no está claro si sería McConnell o el Presidente del Corte Suprema John G. Roberts Jr., quien ejerce la autoridad para convocar al Senado para el propósito de considerar los artículos de juicio político aprobados por la Cámara.

Sin embargo, de cualquier manera, dijo que la mayoría republicana en el Senado podría votar para desestimar inmediatamente el caso sin ninguna consideración de la evidencia si lo desea.

Hasta la fecha, los republicanos del Senado no han dado indicios de que romperían con Trump, especialmente en números suficientes para destituirlo de su cargo. En su debate interno sobre qué hacer, algunos demócratas han argumentado que esta realidad política significa que deberían centrarse en tratar de vencerlo en las elecciones de 2020, en la teoría de que una absolución en el Senado podría ser contraproducente al fortalecerlo políticamente. Otros han argumentado que acusarlo es una necesidad moral para disuadir a los futuros presidentes de actuar como Trump, incluso si es probable que los republicanos del Senado lo mantengan en el cargo.

El senado de Estados Unidos tiene actualmente 53 escaños republicanos, 45 demócratas y dos independientes.

Una vez escéptico de que la destitución tuviera sentido político, Geoff Garin, estratega experto de los líderes demócratas, dice que ellos ahora tienen "una narración mucho más clara sobre el abuso de poder de Trump". En lugar de temer la pérdida de su mayoría en la Cámara, los demócratas ahora ven la posibilidad de que forzar un juicio de destitución en el Senado puede ayudarlos a recapturar la cámara exprimiendo a los senadores vulnerables como Susan Collins de Maine, Martha McSally de Arizona, Thom Tillis de Carolina del Norte y Cory Gardner de Colorado.

"Los republicanos del Senado encontrarán incómodo aprobar o disculpar su comportamiento"

El senador Mitt Romney de Utah, candidato presidencial republicano de 2012, ya lo declaró "problemático en extremo" si Trump presionó a Ucrania para investigar a Biden. Un importante estratega republicano dijo que un vínculo documentado entre esa presión y el retraso de la ayuda podría impulsar nuevas deserciones republicanas en el Senado.

"Depende de si chantajeó a Ucrania", dijo el exrepresentante Tom Davis, quien una vez presidió el brazo de campaña del Partido Republicano de la Cámara. "Si lo hizo, está en problemas".

Más determinaciones concretas esperan la publicación de la denuncia de denunciantes y la transcripción de la llamada telefónica de Trump al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ya sea al Congreso, al público o a ambos. Pero a medida que los demócratas de la Cámara avanzan, la negativa de los republicanos clave a defender la conducta del presidente no puede tranquilizar a la Casa Blanca.

"No tengo ningún comentario sobre esto a menos o hasta que veamos una transcripción", dijo el veterano representante republicano Tom Cole de Oklahoma.

"Simplemente es demasiado pronto para hacer declaraciones definitivas o especular sobre posibles resultados"

En ese mismo documento federalista escrito en 1788, Hamilton escribió que la naturaleza inherentemente política de los procedimientos de juicio político seguramente polarizaría al país.

Su enjuiciamiento, escribió, "rara vez dejará de agitar las pasiones de toda la comunidad y de dividirlo en partes más o menos amistosas o hostiles para el acusado. En muchos casos, se conectará con las facciones preexistentes y enlistará todas sus animosidades, parcialidades, influencia e interés de un lado o del otro; y en tales casos siempre existirá el mayor peligro de que la decisión esté regulada más por la fuerza comparativa de las partes que por las verdaderas manifestaciones de inocencia o culpa".

Con información de The New York Times, Washington Post y CNBC

