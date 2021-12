Reporteros sin Fronteras publica su balance anual; estas son las claves

?? #BilanRSF 2021: Assassinats, emprisonnements, prises d´otages, disparitions. Une répression de plus en plus implacable contre les journalistes.



488 journalistes ont été emprisonnés (+20% en 1 an)



Près d´un journaliste chaque semaine a été tué https://t.co/yNOsvWXtkF pic.twitter.com/73n9UQIB1h