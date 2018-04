VIDEO EN VIVO

Reportan tiroteo en oficinas de YouTube y varios heridos

Aunque la información es imprecisa Google dice que ya se coordina con las autoridades

REDACCIÓN 03/04/2018 03:38 p.m.

Reportan tiroteo en oficinas de YouTube. (Tomada de video)

La Policía de San Bruno, California, atiende solicitudes de ayuda aparentemente por un tiroteo en las oficinas de YouTube informó la empresa Google a las agencias de noticias.

Autoridades confirmaron que había actividad en 901 Cherry Ave, donde se registra la dirección de la compañía, que comanda Susan Wojcicki.

"Tirador activo en las oficinas de YouTube. Escuché disparos y vi gente corriendo mientras estaba en mi escritorio", indicó Vadim Lavrusik, trabajador de la empresa.





Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018

El empleado explicó que fue evacuado del local, en tanto, ambulancias se aproximaron al lugar del incidente.









Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018

En su cuenta de Twitter, Google informó que se están coordinando con las autoridades para poder brindar información oficial.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) 3 de abril de 2018

La última información que se tiene, es que el Hospital General de San Francisco han recibido un número no determinado de víctimas, de acuerdo con la agencia de Reuters.

Hospital general de San Francisco dice que ha recibido número no determinado de víctimas de incidente en oficinas de #YouTube — Reuters Latam (@ReutersLatam) 3 de abril de 2018

Imágenes muestran la evacuación de empleados con las manos en la nuca y revisiones policiacas (Especial)

Google, a la que pertenece Youtube, vale 109 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con el Brand Finance´s Global 500 de 2017.

Desde 2015, Gogole es propiedad de Alphabet, multinacional que que desarrolla productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.

El edificio de Youtube se encuentra en una zona concurrida de San Bruno, California, cerca del aeropuerto de San Francisco. A diferencia del entorno más universitario de Google, YouTube es un edificio justo en la calle y su vestíbulo principal es relativamente accesible (hay seguridad) en comparación con otras empresas tecnológicas. El sitio a menudo recibe muchos admiradores, que quieren visitar Youtube.

LEA TAMBIEN Tiroteo en secundaria de Maryland deja 2 heridos; muere atacante Este nuevo incidente se produce a cuatro días de las marchas planeadas en todo el país por la seguridad en las escuelas; el agresor es uno de los heridos