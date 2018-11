Renuncia Jeff Sessions, fiscal general de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la renuncia del fiscal general Jeff Sessions, tras perder este miércoles el control de la Cámara de Representantes a manos de los demócratas.

Puedes leer: Trump califica de hermoso el alambre de púas del muro fronterizo

La salida de Sessions se había rumoreado desde hacía meses, sobre todo por las constantes críticas de Trump a su fiscal general luego que él decidiera apartarse de la investigación de la trama rusa en marzo de 2017.

En septiembre el mandatario estuvo a punto de despedir al "número dos" de Sessions y responsable de supervisar la investigación de Mueller, Rod Rosenstein, y aunque la relación entre ambos ha mejorado recientemente, no se descarta su posible expulsión.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.