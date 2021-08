Renuncia de Andrew Cuomo, maniobra para librar juicio político

NUEVA YORK.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes su dimisión tras las alegaciones de acoso sexual en su contra recogidas en un informe presentado por la Fiscalía General la semana pasada y aseguró que asume "toda la responsabilidad" por sus acciones.

En una rueda de prensa, Cuomo dijo que ha habido "cambios generacionales o culturales" que no ha sabido entender, reconoció que una "controversia política" como la que atraviesa consumirá "tiempo y dinero que debería ser utilizado combatiendo la covid-19" y optó por "dar un paso a un lado" después de días de críticas.

La renuncia se hará efectiva en 14 días, y supone la culminación de la caída en desgracia de uno de los políticos más populares de los últimos, sobre todo durante los peores meses de la pandemia, hasta el punto en que llegó a perfilarse como futuro aspirante a la Casa Blanca.





EL ANUNCIO

"Asumo toda la responsabilidad por mis acciones (...). En mi mente nunca he cruzado una línea con nadie, pero no me di cuenta de cómo se han redibujado las líneas. Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no aprecié completamente y no debería haber excusas", declaró Cuomo con voz temblorosa.

Sin embargo, mantuvo que el informe de la Fiscalía tiene "problemas serios y defectos", como que las alegaciones más graves "no tienen una base factual creíble", pero ofreció "disculpas" a las mujeres por "ofenderlas".

"A las 11 mujeres a las que ofendí de verdad, me disculpo profundamente", agregó, admitiendo que ha "patinado" con gestos que consideraba "amistosos", como abrazos y besos, y reivindicando que hay "una diferencia entre la conducta inapropiada que se alega y el acoso sexual que se concluye".

En un mensaje final, en el que prometió a sus tres hijas no haber "faltado al respeto intencionalmente nunca" a ninguna mujer, argumentó que el potencial proceso de destitución que enfrenta supondrá "meses de litigación" en "uno de los tiempos más difíciles para el gobierno desde hace generaciones".

"El Gobierno necesita funcionar, necesita dar resultados. Es una cuestión de vida o muerte. Malgastar energías en esto es la última cosa que debería estar habiendo el Gobierno estatal, y no puede ser", explicó el también exfiscal, de 63 años, que agradeció a los neoyorquinos su confianza y destacó lo logrado durante su mandato.

A Cuomo lo relevará la vicegobernadora actual, la demócrata Kathy Hochul, de 62 años, que se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernador de Nueva York.

El medio Politico informa que Cuomo no tiene prohibido volver a presentarse como gobernador del estado, ya que su renuncia le evitó un posible proceso de destitución.

La abogada de Cuomo, Rita Glavin, ofreció minutos antes una rueda de prensa en la que denunció la falta de objetividad del informe y restó credibilidad a las alegaciones recogidas. También denunció que ha habido omisiones de datos que lo equilibrarían.

Glavin reiteró que la oficina de la fiscal no le ha permitido acceder a las pruebas y transcripciones de las entrevistas realizadas para poder hacer alegaciones dentro de plazo al comité judicial de la Asamblea Legislativa que lo investiga para un posible juicio político, por lo que vaticinó que "no será un proceso justo".

LA REACCIÓN DE LA CASA BLANCA

La Casa Blanca elogió este martes la "valentía" de las mujeres que acusaron de acoso sexual a Cuomo.

"Esta historia se trata de las mujeres valientes que dieron un paso al frente y contaron sus historias (para permitir) la investigación", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

Psaki evitó adoptar un tono de celebración y se limitó a indicar que el presidente Joe Biden había pedido ya hace una semana la dimisión de Cuomo, después de que se publicara el informe.

La portavoz aseguró que Biden no ha hablado desde entonces con Cuomo ni tiene planes de hacerlo, y que la Casa Blanca no recibió un aviso previo al anuncio público que hizo el gobernador demócrata.

Sobre Hochul, Psaki dijo que están "deseosos de trabajar con ella y con más funcionarios de Nueva York para seguir proporcionando alivio al pueblo neoyorquino mientras trabajamos para combatir la pandemia y crear empleos para la gente".





