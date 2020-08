Renuncia comisionada de Salud de NY por diferencias con De Blasio

NUEVA YOK.- La comisionada de salud de la ciudad de Nueva York, Oxiris Barbot, renunció el martes en protesta por su "profunda decepción" con el manejo del brote de coronavirus por el alcalde Bill de Blasio y los esfuerzos posteriores para mantener el brote bajo control.

Su renuncia se produjo después de que las tensiones crecientes entre el Ayuntamiento y los altos funcionarios del Departamento de Salud, que comenzaron al comienzo del brote de la ciudad en marzo, estallaron a la vista del público.

"Hoy dejo mi cargo con profunda decepción porque durante la crisis de salud pública más crítica de nuestra vida, la incomparable experiencia en el control de enfermedades del Departamento de Salud no se usó en la medida en que podría haber sido", dijo en su correo electrónico de renuncia enviado a De Blasio, una copia de la cual fue compartida con The New York Times.

Nuestros expertos son reconocidos mundialmente por su trabajo en epidemiología, vigilancia y respuesta. La ciudad estaría bien servida al tenerlos en el centro estratégico de la respuesta, no en un segundo plano

Los funcionarios de salud pública se han enfadado con la decisión del alcalde de despojar al Departamento de Salud de su responsabilidad de rastrear contactos y entregarlo al sistema de hospitales públicos. El Departamento de Salud ha realizado ese seguimiento durante décadas; los hospitales públicos no tienen.

Bill de Blasio anunció el nombramiento de un nuevo comisionado de salud, Dave A. Chokshi, líder principal del sistema de hospitales públicos de la ciudad, conocido como Health + Hospitals.

(María José Pardo)