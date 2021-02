“Regresé a casa en 48 días en bicicleta ante cancelación de vuelos"

CIUDAD DE ATENAS.- Un estudiante universitario griego de 20 años que quedó atrapado en Escocia por la cancelación de vuelos debido a la pandemia del coronavirus decidió montar en bicicleta, atravesar una ruta de aproximadamente 2,175 millas y regresar a casa con su familia en Atenas, así narró su aventura a CNN.

Kleon Papadimitriou viajó en bicicleta 48 días, sin embargo, después de recorrer cientos de millas en su viaje de dos ruedas, pensó que no lo lograría.

Ahora me doy cuenta de lo grande que fue este logro. Aprendí muchas cosas sobre mí, sobre mis límites, sobre mis fortalezas y mis debilidades. Y diría que realmente espero que el viaje haya inspirado al menos a una persona más a salir de su zona de confort e intentar algo nuevo, algo grande





Papadimitriou, quien cursaba sus estudios en Escocia, contó que fue en los últimos días de marzo cuando decidió buscar un vuelo a casa, con la esperanza de vencer los efectos del coronavirus por Europa.

Dicha decisión se debía a que la mayoría de sus amigos ya se habían ido a sus hogares, pero él se demoró para asegurarse de no perderse ninguna clase, por lo que reservó tres vuelos, pero todos fueron cancelados.

"Para el primero de abril sabía que pasaría al menos el próximo mes en cuarentena en Aberdeen", dijo.

Sin embargo, le vino su idea a la cabeza y empacó sardinas enlatadas, mantequilla de maní y pan, un saco de dormir, una tienda de campaña y equipo para su bicicleta.

Recorrido por docenas de millas cada día

Papadimitriou le dijo a CNN que viajó a cualquier lugar entre 35 y 75 millas por día, cruzando inicialmente a través de Inglaterra y luego a los Países Bajos.

Recorrió en bicicleta el río Rin en Alemania durante varios días, atravesó Austria y bajó en bicicleta por la costa oriental de Italia antes de tomar un bote hasta el puerto griego de Patras.

A lo largo de su viaje, detalló que estableció un campamento en campos y bosques. Pasó los últimos momentos de cada día escribiendo su progreso, rastreando el camino del día siguiente y consultando con familiares y amigos. A medida que pasaban las semanas, dijo que más personas se enteraron de su viaje y se sintonizaron, recibiendo actualizaciones de sus amigos y familiares.





"Como una persona relativamente introvertida, me vi obligado a salir de mi zona de confort en el sentido de que si no hiciera algunas cosas, no tendría un lugar para quedarme, no tendría agua", dijo.

Esta aventura me obligó a tener esas interacciones y llegar

Finalmente, el 27 de junio, casi 50 días desde que salió por primera vez a la carretera, regresó a su hogar en Atenas, donde su familia junto con docenas de amigos, así como completos extraños que habían estado siguiendo su recorrido, lo esperaban para celebrar su llegada.

Fue muy emotivo. Viniendo de una familia de dos padres que fueron muy aventureros en sus años de juventud, al verme seguir sus pasos, creo que es muy emotivo para ellos y obviamente me da mucho significado. Pero creo que, en todo caso, sintieron alivio

(María José Pardo)