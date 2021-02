Reconoce SIP a periodistas caídos por la covid

La crisis planteada por la pandemia de covid-19 ha impactado a todos los sectores de la sociedad, incluida la prensa, que suma más de 130 periodistas y personal de medios del continente americano que fallecieron por contagio de coronavirus durante su labor profesional, a quienes la SIP reconoció con el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2020.

Además, las restricciones al ejercicio de la profesión y una fuerte caída de ingresos colocaron a muchos medios en riesgo o provocaron su cierre definitivo, además de que en varios países de la región, los ataques y presiones sobre la prensa no disminuyeron, sino que se agravaron.

Catorce periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses: seis en México, tres en Honduras, dos en Venezuela, uno en Barbados, uno en Brasil y uno en Colombia. En este último país, cuatro casos de asesinatos prescribieron en este período y tres más lo harán antes de fin de año.

El lanzamiento de la campaña Lápices Inmortales en el marco de esta 76ª Asamblea busca crear conciencia sobre la impunidad que rodea a la mayoría de los crímenes contra periodistas. La falta de justicia incentiva más violencia, censura y autocensura, y de allí el lema que guía la acción de educación pública: "Las voces pueden ser silenciadas, pero la libertad es a prueba de balas".

SIP, CON NUEVO PRESIDENTE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) eligió nuevas autoridades para el período 2020-2021 durante su 76ª Asamblea General realizada en forma virtual del 21 al 23 de octubre, la cuales acompañarán a su nuevo presidente, Jorge Canahuati Larach, presidente y CEO del Grupo OPSA de San Pedro Sula, Honduras, quien sustituye a Christopher Barnes, director general de The Gleaner de Kingston, Jamaica.

En su discurso de aceptación, Canahuati afirmó que la pandemia ha causado "estragos" en la industria del periodismo a nivel global lo cual la obliga a acelerar sus planes de modernización y adaptación, a la vez que "debemos seguir insistiendo que la sostenibilidad de los medios es esencial para el estado de Derecho y la democracia".

"Quiero insistir que seguiremos sentados a las mesas con los gobiernos para seguir negociando un alto a la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas, a través del sistema interamericano de derechos humanos. En este esfuerzo, nuestro norte es buscar justicia, verdad, construir memoria y que los familiares de nuestras víctimas sean reparadas moral y económicamente", agregó el nuevo presidente de la SIP.

La lista de autoridades que apoyarán la gestión de Canahuati al frente de la SIP incluye al Presidente Honorario Vitalicio, Scott C. Schurz, Herald Times, Bloomington, Indiana; Vicepresidente primero, Michael Greenspon, The New York Times, New York, New York; el segundo vicepresidente Roberto Rock, director del portal La Silla Rota; Tesorero, Juan Pablo Illanes, El Mercurio, Santiago, Chile y Secretaria de la Directiva, Gabriela Vivanco, de La Hora de Quito, Ecuador.

El Comité Ejecutivo estará presidido por José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador. Será la vicepresidente Christopher Barnes, The Gleaner, Kingston, Jamaica.