Reclutan a niñas rumanas en patios de escuelas para hacerlas esclavas sexuales: BBC

Durante 2020, en Rumania se registraron 429 víctimas de tráfico sexual, la mayoría de ellas niñas, según fuentes del gobierno.

De acuerdo con Jean Mackenzie, periodista de la BBC quien ha investigado como funciona el tráfico de niñas para ser explotadas como esclavas sexuales, las niñas son enviadas de Rumania a Reino Unido para ejercer la prostitución, la edad de las víctimas oscila entre los 10 y 12 años.

Para Iana Matei, quien dirige un refugio en Reino Unidos para niñas que han sido víctimas del tráfico sexual, las menores son reclutadas en los patios de las escuelas por los traficantes, les dicen: “Eres hermosa, inteligente, quiero casarme contigo”. Y ellas quieren creerlo. Les lavan el cerebro".

Es lo que se conoce como la táctica del lover boy (joven amante): las convencen de que están enamorados de ellas, que quieren un futuro junto a ellas y al poco tiempo las inician en el camino de las drogas, el alcohol y la prostitución.

Matei cree que el tráfico no es como muchos piensan solo consecuencia de la pobreza, sino de la falta de amor.

Destaca que las niñas reclutadas son cada vez más jóvenes, de 12 o incluso 10 años. Cuando llegan a Reino Unido, con 18, explica, "esa es a única vida que conocen".

Para Matei, la única manera de generar un cambio es hacer que el delito de tráfico de menores se castigue con penas más altas.

APOYO POLICIAL

Para Colin Ward, inspector de la policía del Gran Mánchester, un condado del noroeste de Inglaterra, las jóvenes víctimas de trata en su mayoría rumanas no se muestran dispuestas a tomar la ayuda que les ofrece la policía, esto quizás se debe a la experiencia que tiene con la policía en su propio país.

La falta de acción de la policía rumana es lo que genera en ellas una desconfianza profunda, un ejemplo de ello es el caso de Andrea y cuyos padres fueron los encargados de rescatarla.

"Cuando fui a la policía me dijeron que no había nada que pudiesen hacer, que no tenían personal para buscarla", recuerda su madre.

Fue ella la que acabó rescatando a su propia hija haciéndose pasar por un traficante de drogas y llegando a un acuerdo con el hombre que la retenía.

La policía le dijo a la BBC que investigó el caso de Andrea y lo derivó a una unidad especializada, sin embargo no es la única historia en que los padres reportan que la policía hace la vista gorda.

RESCATE DE VÍCTIMAS

Recientemente en la ciudad de Birmingham cuatro jóvenes rumanas en ropa interior y visiblemente drogadas fueron encontradas en una casa.

Tras la inspección de la policía en el inmueble casi vacío en una habitación con un colchón fueron encontradas las chicas quienes apenas podían entablar algunas palas en inglés.

En la habitación fueron encontrados juguetes sexuales, artículos de belleza, cigarrillos, drogas y condones.

Aunque ellas lo niegan, la policía sospecha que eran víctimas de tráfico sexual de menores.

El trabajo sexual es legal en Reino Unido, después de llevarse a las jóvenes para interrogarlas en un entorno seguro, a las fuerzas de seguridad no les queda más remedio que devolverlas al sitio en el que las encontraron.













