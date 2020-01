Ratificación de T-MEC estará lista para el próximo viernes: asegura Seade

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, aseguró que la ratificación del Acuerdo México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) por el Senado de Estados Unidos es "pan comido" y estará lista el próximo viernes.

Los tiempos están complicados, el fondo no lo está en absoluto, esto es pan comido, esto ya va a salir porque hay un apoyo masivo de ambos partidos, lo que pasa es que están con sus cosas que respetamos y son sus problemas internos..... pero es algo que se va a resolver en poco tiempo, yo no doy más de cinco o diez días laborales de ellos para eso, lo cual probablemente nos lleve a que salga de hoy en ocho días

Después de su participación en el Seminario Perspectivas Económicas 2020, organizado por el ITAM, explicó que los comités que van a ver el tema en el Senado de EU, lo harán entre el martes y el jueves de la próxima semana.

"Podría ser que el viernes que es el último día antes de un receso que van a tener salga y, si no, al inicio de ese receso antes del fin de enero, pero que si sale o no sale, no hay duda", agregó.

Sin embargo, ratificó que una vez que el T-MEC se ratifique en Estados Unidos, en Canadá será más tardado, pues ahí tienen actividades en enero y febrero, pero sus reglas disponen que tienen que tener 21 días de lectura.

Así, que a Canadá le llevará hasta fines de marzo, quizá principios de abril; en consecuencia, para que entre vigor se necesita que transcurran tres meses después de que los tres países hayan completado el T-MEC.

(María josé Pardo)