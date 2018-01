CRISIS CATALUÑA

Rajoy convocará constitución de Parlamento catalán en enero

El mandatario español afirmó que planteará el 17 de enero tras haberlo dialogado con los representantes de las fuerzas políticas en la cámara catalana

NOTIMEX 29/12/2017 08:22 a.m.

MADRID.- El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció hoy que convocará para el próximo 17 de enero la sesión constitutiva del Parlamento catalán, surgido de las elecciones del pasado 21 de diciembre.

En rueda de prensa para hacer un balance del año y perspectivas de 2018, el mandatario afirmó que planteará esa fecha tras haberlo dialogado con los representantes de las fuerzas políticas en la cámara catalana.



Los comicios en Cataluña, noreste del país, se realizaron tras intervenir el gobierno español a las instituciones catalanas que impulsaron la independencia en octubre pasado, y que dieron el triunfo a las fuerzas secesionistas al conseguir más diputados en la cámara.

Rajoy dijo que espera que el gobierno que surja de estas elecciones "sea capaz de dialogar y entenderse con todos los catalanes y no solo con una mitad, y con el resto de España en los foros institucionales" como el Congreso de los Diputados.

Consideró que el gobierno que debe surgir tras conformarse el Parlamento catalán debe trabajar en asuntos como las consecuencias de la crisis independentista, como la salida de empresas de Cataluña, la caída del sector de la construcción y otros.

"El gobierno de España ofrece colaboración y diálogo constructivo serio y realista, siempre dentro de la Ley, al gobierno que se constituya para resolver los problemas de Cataluña, para generar un marco de certidumbre y seguridad", señaló.

"Espero que Cataluña se abra a una etapa basada en dialogo y no en enfrentamiento, en cooperación y no imposición, en pluralidad y no en lo unilateral", manifestó.

Calificó de "absurdo" el planteamiento del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de solicitar una nueva investidura como presidente catalán desde su residencia en Bruselas.

Sostuvo que "es un problema de sentido común, y en este momento conviene actuar con sensatez y arreglo a la ley".

"Yo no pondría como candidato de mi partido a alguien que se ha fugado de la justicia española", expresó.

El nuevo Parlamento de Cataluña contará con 34 diputados de Juntos por Cataluña, 32 de Esquerra Republicana de Cataluña y cuatro de la Candidatura de Unidad Popular, que son las fuerzas que apoyan la independencia y superan la mayoría absoluta para formar gobierno.

Ciudadanos fue el partido político más votado y tendrá 36 diputados, el Partido Socialista 17 escaños, la izquierdista Cataluña en Común ocho diputados y el Partido Popular tres.





