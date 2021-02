“Quiero ser presidenta”, Hillary Clinton abre “esa” puerta de nuevo

La ex primera dama de Estados Unidos y ex candidata a la presidencia de ese país, Hillary Clinton, se ha planteado la posibilidad de una nueva candidatura presidencial, un puesto para el que consideró que está muy bien calificada, aunque afirmó que la próxima administración deberá esforzarse en mejorar las relaciones internacionales del país, informó a The New York Times.

“Bueno, me gustaría ser presidenta”, expresó Clinton el viernes pasado en una entrevista concedida a la web especializada en tecnología, Recode, y retomada ayer por el periódico neoyorquino.



Siento que estaría muy bien calificada para el trabajo después de haber estado en el Senado durante ocho años, habiendo sido una diplomática del Departamento de Estado”, subrayó la ex candidata demócrata a la presidencia en las elecciones de 2016, donde fue derrotada por Donald Trump.

En el tema de lasde Washington, la exapuntó que hay que mejorar ladel país, lo que implicará “un serio”, en referencia a la erosión de los vínculos con algunos de los aliados más importantes del país desde la llegada al poder del actual mandatario.Sin embargo, aclaró que no planteará seriamente una nueva candidatura a lahasta después de lasintermedias, con las que se renovarán 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado.

Ni siquiera voy a empezar a pensar en ello hasta que no superemos las elecciones del 6 de noviembre”, aseveró.

ha comenzado a participar en más eventos públicos en un momento en el quese enfrenta a unos comicios legislativos claves, en las que elconserva la esperanza de poder hacerse con una mayoría en el Cámara baja y el Senado, en manos de los republicanos.La ex secretaria de Estado, puesto que ocupó cuatro años durante lade(2009-2017), rechazó comentarios de sus detractores que critican su supuesta falta dey que además aseguran que debería retirarse de la vida pública.

