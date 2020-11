¿Quiénes son los principales contendientes al gabinete de Biden?

NUEVA YORK.- El fin de semana, Joe Biden habló sobre la inclusión en su primer discurso como presidente electo. Dejó claras sus intenciones de juntar a demócratas y republicanos durante su presidencia, lo cual se espera ver en su gabinete.

Según The New York Times, el equipo de transición de Biden, liderado por el exsenador Ted Kaufman, empezó a trabajar en una lista de posibles candidatos. Estos son los nombres que se han mencionado.

La lista de posibles asesores principales de Biden promete reflejar las sensibilidades del siglo XXI. "En general, desde nuestras aulas hasta nuestros tribunales y el gabinete del presidente, tenemos que asegurarnos de que nuestro liderazgo y nuestras instituciones se parezcan realmente a Estados Unidos", escribió Biden en un artículo de opinión el verano pasado.

Es probable que Biden incluya a republicanos en su gabinete mientras intenta diseñar una relación de trabajo entre las partes. El equipo de transición de Biden, dirigido por el exsenador Ted Kaufman de Delaware, un confidente de toda la vida, ya ha estado trabajando en una lista de candidatos, por eso estos son los nombres que han surgido:

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Heidi Heitkamp:

Exsenadora de Dakota del Norte que sirvió en el Comité de Agricultura, la Sra. Heitkamp es una firme defensora de los problemas rurales. Ha criticado las políticas comerciales de la administración Trump, que llevaron a aranceles sobre las exportaciones de soja a China.

Amy Klobuchar:

Senadora de Minnesota, exfiscal en Minneapolis y candidata a la nominación demócrata, la Sra. Klobuchar, que en un momento estuvo en disputa por la candidatura de Biden, ha abogado por un mayor apoyo a los productos agrícolas, los programas de desastres y el seguro federal de cultivos . (La Sra. Klobuchar también ha sido mencionada como posible fiscal general).

AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA

Tom Donilon:

Donilon, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional durante el mandato del presidente Barack Obama, ha estado vinculado a Biden desde 1987, cuando trabajó en su primera campaña presidencial. Abogado, también supervisó la planificación de la transición de la campaña Clinton-Kaine en 2016.

Avril Haines:

Un exdiputado C.I.A. Directora y exasesora adjunta de seguridad nacional, Haines ha ocupado varios puestos en la Universidad de Columbia desde que dejó la administración de Obama. (La Sra. Haines también ha sido mencionada como candidata a directora de inteligencia nacional).

Mike Morell:

El Sr. Morell es un exoficial del servicio exterior que se desempeñó como C.I.A. subdirector y dos veces como director interino. Ahora trabaja en la empresa privada, presidiendo la práctica de riesgo geopolítico en Beacon Global Strategies, una firma consultora en Washington.

DEPARTAMENTO DE DEFENSA

Tammy Duckworth:

Exteniente coronel del ejército que perdió ambas piernas cuando su helicóptero fue atacado en Irak en 2004, la Sra. Duckworth, una senadora de Illinois, fue subsecretaria de asuntos de veteranos durante la administración Obama. Estaba entre las mujeres consideradas compañera de fórmula de Biden. De ser nombrada, se convertiría en la primera miembro del gabinete tailandés-estadounidense, además de la primera mujer en el cargo de secretaria de Defensa. (La Sra. Duckworth también ha sido mencionada como una posible secretaria de asuntos de veteranos).

Michèle A. Flournoy:

La Sra. Flournoy, ex subsecretaria adjunta de defensa, es considerada la mejor opción para este trabajo. La Sra. Flournoy, quien sería la primera mujer en este cargo, ha asesorado la campaña del Sr. Biden en temas de defensa y es considerada altamente calificada. Sus lazos con la industria (forma parte de la junta del contratista de defensa Booz Allen Hamilton) podrían molestar a los progresistas.

Jeh Johnson:

El Sr. Johnson es un exsecretario de seguridad nacional que anteriormente se desempeñó como abogado general en el Pentágono. Sería el primer secretario de Defensa negro. Su membresía en la junta del contratista de defensa Lockheed Martin podría ser un escollo para los progresistas. (El Sr. Johnson también ha sido mencionado como candidato a fiscal general y director de inteligencia nacional).

INTELIGENCIA NACIONAL

Susan M. Gordon:

La Sra. Gordon fue subdirectora principal de inteligencia nacional en la administración Trump, cargo al que renunció en 2019 después de que el presidente no la ascendiera a directora de inteligencia nacional. La Sra. Gordon comenzó su carrera en inteligencia hace casi 40 años como analista en la C.I.A., ascendiendo a puestos ejecutivos senior en la agencia. (La Sra. Gordon también ha sido mencionada como posible directora de la C.I.A.)

Lisa Monaco:

La principal asesora en seguridad nacional del Sr. Obama, la Sra. Mónaco ha tenido una carrera gubernamental larga y variada. En el Departamento de Justicia, fue asistente del fiscal general de seguridad nacional y se desempeñó como jefa de personal del ex F.B.I. Ella tiene vínculos de larga data con Biden, ya que trabajó durante la década de 1990 en el personal del Comité Judicial del Senado, donde ayudó a elaborar la Ley de Violencia contra la Mujer.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Lily Eskelsen García:

Exmaestra y expresidenta de la Asociación Nacional de Educación, un sindicato, la Sra. Eskelsen García se postuló para el Congreso en Utah en 1998 e hizo campaña por Hillary Clinton en la carrera presidencial de 2016.

Randi Weingarten:

La Sra. Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, es una exmaestra de una escuela secundaria pública de Brooklyn que anteriormente se desempeñó como presidenta de la Federación Unida de Maestros.

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA

Jay Inslee:

Después de no poder ganar terreno en su candidatura presidencial, en la que el cambio climático era su enfoque principal, Inslee fue fácilmente reelegido para un tercer mandato como gobernador de Washington. Los activistas ambientales están promocionando su nombre, señalando su plan de cerrar las plantas de carbón de EU. Para 2030 y alcanzar emisiones netas cero para 2045. (El Sr. Inslee también ha sido ascendido para su nombramiento como secretario del interior o jefe de la Agencia de Protección Ambiental).

Ernest Moniz:

Físico nuclear, Moniz se desempeñó en la administración de Obama como secretario de energía, un trabajo que implica en gran medida administrar el arsenal nuclear del país. Desempeñó un papel fundamental en la negociación de los detalles técnicos del acuerdo nuclear con Irán. Desde que dejó la administración, ha sido director ejecutivo de Nuclear Threat Initiative, que trabaja para prevenir ataques nucleares, biológicos y cibernéticos.

Elizabeth Sherwood-Randall:

La Sra. Sherwood-Randall es profesora en Georgia Tech y se desempeñó en la administración Obama como subsecretaria de energía, donde dirigió la Administración Nacional de Seguridad Nuclear y 17 laboratorios federales. También se desempeñó como asesora de la Casa Blanca sobre armas de destrucción masiva y control de armas. Durante la administración Clinton, trabajó como subsecretaria adjunta de Defensa para Rusia, Ucrania y Eurasia.

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS

Mandy Cohen:

Como secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, la Dra. Cohen es conocida por su ambicioso esfuerzo por transformar la forma en que el estado paga la atención médica. Médico, el Dr. Cohen se desempeñó como director de operaciones en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid en la administración Obama.

David Kessler:

Un excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Dr. Kessler, médico, recibió el crédito de abordar la industria tabacalera y ayudar a acelerar la aprobación de más de una docena de medicamentos para tratar el VIH. Al hacerlo, trabajó en estrecha colaboración con el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país.

Michelle Lujan Grisham:

La Sra. Grisham, gobernadora de Nuevo México y ex miembro del Congreso, también se desempeñó anteriormente como secretaria de gabinete de los departamentos de salud y envejecimiento de Nuevo México. La Sra. Grisham, que se encontraba entre las consideradas para la compañera de fórmula de Biden, fue nombrada recientemente como una de los cinco copresidentes del equipo de transición de Biden. (La Sra. Grisham también ha sido mencionada como posible secretaria del interior).

Vivek Murthy:

Uno de los principales asesores de Biden sobre el coronavirus, el Dr. Murthy es un excirujano general y un firme defensor de un control de armas más estricto.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Val Demings:

La Sra. Demings, miembro del Congreso de Florida, es un exjefe de policía de Orlando con una carrera de 27 años en la aplicación de la ley. Ella estaba entre las mujeres consideradas por el equipo de Biden como compañera de fórmula.

Alejandro Mayorkas:

Abogado cubanoamericano, el Sr. Mayorkas fue responsable de dirigir los Servicios de Ciudadanía e Inmigración en el departamento de Obama. También se desempeñó como fiscal federal en el centro de California. Con Obama, se consideró que Mayorkas desempeñó un papel decisivo en la negociación de un memorando de entendimiento con Cuba.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Karen Bass:

La Sra. Bass, miembro del Congreso de California desde hace mucho tiempo, preside el Caucus Negro del Congreso. Organizadora comunitaria antes de ingresar a la política, conoce bien los desafíos de vivienda que enfrenta su distrito del sur de Los Ángeles. Ella estaba entre las mujeres que Biden consideraba su compañera de fórmula. (Asistente médica de formación, la Sra. Bass también ha sido mencionada como una posible secretaria de salud y servicios humanos).

Alvin Brown:

Exalcalde de Jacksonville, Florida, el Sr. Brown fue asesor de Andrew Cuomo durante su mandato como secretario de vivienda y desarrollo urbano, trabajó en el equipo de transición Clinton-Gore y sirvió en el Departamento de Comercio durante la campaña Clinton.

Maurice Jones:

El Sr. Jones, un alto diputado del departamento durante la administración de Obama, actualmente dirige la Corporación de Apoyo a las Iniciativas Locales, una institución financiera que otorga préstamos y otorga subvenciones para ayudar a las comunidades desatendidas. Jones también se desempeñó como secretario de comercio de Virginia durante el gobierno del gobernador Terry McAuliffe.

Keisha Lance Bottoms:

La alcaldesa de Atlanta, la Sra. Bottoms, ha sido sustituta de campaña del Sr. Biden y estaba entre las mujeres a las que consideraba compañera de fórmula. La Sra. Bottoms ha hecho de la vivienda asequible una prioridad, proponiendo una iniciativa público-privada de mil millones de dólares para mejorar el acceso a la vivienda en Atlanta.

Diane Yentel:

La Sra. Yentel dirige la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, un grupo sin fines de lucro con sede en Washington que se opuso con éxito a muchos de los recortes propuestos por Trump a los programas federales de vivienda.

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Steve Bullock:

El gobernador de Montana, el Sr. Bullock perdió recientemente una reñida contienda por el Senado ante Steve Daines, un republicano en funciones. Bullock ha estado activo en temas ambientales: en 2014, firmó una orden ejecutiva que crea un hábitat para el urogallo, y como fiscal general del estado, escribió una opinión que garantiza el acceso a tierras públicas.

Deb Haaland:

Los grupos indígenas también están promocionando a Nuevo México, Representante Haaland, un miembro de la tribu Laguna Pueblo. El Departamento del Interior preside millones de acres mantenidos en fideicomiso como tierras tribales. La Sra. Haaland se desempeña como vicepresidenta del Comité de Recursos Naturales de la Cámara.

Martin Heinrich:

Otro residente de Nuevo México mencionado para el trabajo de interior, el senador Heinrich, un ávido amante de la naturaleza, ha promovido la idea de desarrollar un plan nacional de recreación al aire libre utilizando tierras federales.

Tom Udall:

Senador de Nuevo México que decidió no postularse para un tercer mandato, el Sr. Udall ha luchado para proteger la propiedad federal de la perforación de petróleo y gas y ha promovido la designación de áreas silvestres en Nuevo México. Si se elige al Sr. Udall, mantendrá una tradición familiar: su padre, Stewart Udall, se desempeñó como secretario del interior durante las administraciones de Kennedy y Johnson.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Xavier Becerra:

El Sr. Becerra ha desarrollado una trayectoria progresista como funcionario del estado de California y durante su carrera en el Congreso. Sucedió a la vicepresidenta electa Kamala Harris como fiscal general de California y ahora es ampliamente visto como un posible heredero de su escaño en el Senado.

Doug Jones:

Luego de su improbable victoria en el Senado en una elección especial en Alabama en 2017, el Sr. Jones, un exfiscal federal, no pudo mantener su escaño este año. Es muy admirado dentro del partido por lograr ese trastorno, así como por su impecable historial de derechos civiles. Sin embargo, es blanco y algunos de los partidarios de Biden pueden querer que el Departamento de Justicia esté en manos de un fiscal general negro o latino.

Tom Perez:

El presidente del Partido Demócrata, el Sr. Pérez tiene una larga carrera en el gobierno, en particular como secretario de trabajo y, anteriormente, como asistente del fiscal general de derechos civiles. En ese cargo, dirigió una investigación federal del asesinato de Trayvon Martin en Sanford, Florida, entabló una demanda contra el alguacil de Arizona Joe Arpaio por un patrón de abusos contra los latinos y aplicó las leyes de derechos civiles para las personas homosexuales y transgénero. (El señor Pérez también ha sido mencionado como candidato a secretario de trabajo).

Sally Yates:

La Sra. Yates, exfiscal de los Estados Unidos en Atlanta y fiscal general adjunta, ocupó brevemente el cargo de fiscal general interina durante las primeras semanas de la administración Trump. Su mandato duró 10 días; Trump la despidió por insubordinación cuando ella le advirtió que el Departamento de Justicia no podía defender su prohibición de viajar a los Estados Unidos a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO

Seth Harris:

El Sr. Harris, un exsubsecretario de trabajo que se desempeñó como secretario interino en 2013, también asesoró al gobierno de Obama sobre la legislación ante el Senado. Abogado, es miembro de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell.

Andy Levin:

El congresista de Michigan es un ex organizador laboral del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y luego del A.F.L.-C.I.O., donde fue subdirector de organización. También trabajó como abogado de planta en el Departamento de Trabajo.

Bernie Sanders:

El senador de Vermont está interesado en servir como secretario de trabajo, según una persona cercana a él, y su campamento y el equipo de Biden han estado discutiendo seriamente la posibilidad desde que se retiró de la carrera presidencial en abril. No hay acuerdo y aún no está claro qué papel desempeñaría Sanders en la administración de Biden. JULIE SU: La Sra. Su es la secretaria de la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California y ex comisionada laboral de California. Es una experta en derechos de los trabajadores y anteriormente recibió una beca MacArthur "genius".

Antony Blinken:

Asistente de Biden en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Blinken se ha desempeñado como principal asesor de asuntos exteriores de Biden. Se desempeñó como subsecretario de estado durante la administración de Obama, así como también como asesor adjunto de seguridad nacional. Más recientemente, ha sido director gerente del Penn Biden Center, un centro de política internacional de la Universidad de Pennsylvania. También ha colaborado como escritor de opinión para The New York Times.

DEPARTAMENTO ESTATAL

William J. Burns:

El Sr. Burns, presidente de Carnegie Endowment for International Peace, es un oficial retirado del servicio exterior y ex embajador en Rusia y Jordania. Ex subsecretario de Estado y asistente especial de los secretarios Warren Christopher y Madeleine Albright, también colabora como escritor en The Atlantic.

Chris Coons:

Miembro destacado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Sr. Coons es oriundo del estado natal del Sr. Biden y es uno de sus amigos más cercanos. Lo más probable es que Coons se confirme fácilmente debido a sus relaciones colegiales con los republicanos del Senado. Una desventaja: el Sr. Coons podría ser invaluable para el Sr. Biden como administrador de su agenda en Capitol Hill.

Susan Rice:

Exasesora de seguridad nacional, la Sra. Rice estaba entre el pequeño grupo de mujeres que Biden consideró como su compañera de fórmula. La Sra. Rice es una ex subsecretaria de estado y embajadora de las Naciones Unidas, y se la considera una destacada experta en África.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Eric Garcetti:

El alcalde de Los Ángeles ha promovido el uso del transporte público durante su administración, comprando una flota de autobuses de aire limpio y proponiendo viajes en tren y autobús sin tarifa. También ha publicado un plan para eliminar las muertes por accidentes de tránsito para 2025.

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Raphael Bostic:

El primer afroamericano y el primer hombre abiertamente gay en dirigir un banco regional de la Reserva Federal, el Sr. Bostic es presidente de la Fed de Atlanta. Anteriormente trabajó como economista para la Reserva Federal y se desempeñó como miembro de la junta de Freddie Mac. Bostic es conocido por su argumento de que el racismo sistémico daña la economía en general. Ninguna persona negra ha ocupado el puesto de secretario del Tesoro.

Lael Brainard:

Miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y ex subsecretaria del Departamento del Tesoro, Brainard votó en contra de los retrocesos regulatorios y advirtió que los riesgos económicos causados por el coronavirus no han terminado. También ha instado a la Fed a centrarse en el cambio climático y su impacto en la economía. La Sra. Brainard es considerada moderada y ha sido criticada desde la izquierda por su renuencia a adoptar una línea dura sobre la manipulación de divisas mientras estuvo en el Tesoro.

Sarah Bloom Raskin:

Exsubsecretaria del Tesoro y ex miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, la Sra. Raskin también se desempeñó anteriormente como comisionada de regulación financiera de Maryland. Es abogada y profesora invitada en la Universidad de Duke.

Elizabeth Warren:

Una favorita de los grupos progresistas, la senadora de Massachusetts, candidata presidencial y exasesora de Obama ha pasado su carrera abogando por reformas financieras favorables al consumidor y una regulación bancaria más sólida. Ella encabezó la creación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, una agencia federal de vigilancia, y estuvo entre los considerados como compañeros de fórmula de Biden. Dadas sus posiciones progresistas, la confirmación de la Sra. Warren podría no estar asegurada en un Senado controlado por republicanos.

Janet I. Yellen:

Bien conocida por su servicio de alto perfil como presidenta de la Reserva Federal de 2014 a 2018, la Sra. Yellen también fue presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco y presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca bajo Presidente Bill Clinton. Es una economista laboral que cree que la regulación y la intervención del gobierno son necesarias para garantizar que los mercados funcionen de manera eficiente.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE VETERANOS

Pete Buttigieg:

El Sr. Buttigieg, ex alcalde de South Bend, Indiana, y candidato presidencial demócrata, es un ex oficial de la Marina que sirvió en Afganistán. Como uno de los dos únicos candidatos a la nominación demócrata con experiencia militar, el Sr. Buttigieg, que es gay, fue respaldado por un grupo progresista de veteranos, VoteVets. (El Sr. Buttigieg también ha sido mencionado como embajador ante las Naciones Unidas).

Robert A. Mcdonald:

Exsecretario de asuntos de veteranos durante la administración Obama, el Sr. McDonald podría estar regresando a su antiguo trabajo. Un veterano del Ejército y ex director ejecutivo de Procter & Gamble, durante su administración puso énfasis en reducir la falta de vivienda entre los veteranos.