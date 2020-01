¿Quiénes son las dos mujeres demócratas que apoya NYT para la presidencia de EU?

Elizabeth Warren y Amy Klobuchar son las dos demócratas por las que se inclinó el diario estadounidense New York Times (NYT) para ganar la presidencia en 2020.

De acuerdo con el NYT, los votantes estadounidenses deberán elegir entre tres visiones del futuro divergentes.

Por un lado, el presidente Donald Trump ha ido guiando al Partido Republicano: nativismo blanco en el país, corrupción descarada, intensificación de guerras culturales, un poder judicial lleno de ideólogos, etc.

Por otro lado, en el Partido Demócrata existe un debate entre dos visiones que definirán el futuro del partido: unos ven a Trump como una aberración y creen que es posible el regreso de una América más sensata; otros creen que Trump fue producto de sistemas políticos y económicos tan podridos que deben ser reemplazados.

La senadora Warren es una talentosa narradora de cuentos. Ella habla con elegancia de cómo el sistema económico juega contra todos, excepto los estadounidenses más ricos, y de "nuestra oportunidad de reescribir las reglas del poder en nuestro país", como lo expresó en un discurso el mes pasado. En sus manos, esa historia tiene la pasión de un converso, un republicano de Oklahoma desde hace mucho tiempo y una familia de clase media, cuyo trabajo estudiando las realidades económicas la dejó cada vez más preocupada por el futuro del país. La palabra "amañado" se siente menos pedante que arraigada en una evaluación informada de lo que la nación necesita hacer para reafirmar sus ideales históricos como justicia, generosidad e igualdad.

También está comprometida con la reforma de las estructuras fundamentales del gobierno y la economía: su primer compromiso es con la legislación anticorrupción, que no solo se necesita con urgencia, sino que también tiene el potencial de encontrar apoyo bipartidista. Ella habla con fluidez sobre la política exterior, incluyendo la forma de mejorar las relaciones de la OTAN, algo que será muy necesario después de la administración de Trump.

Los planes de su campaña, en general, demuestran un enfoque serio para la formulación de políticas del que carecen algunos de los otros candidatos. Warren describe con precisión la falta de construcción de viviendas como el principal impulsor de la crisis de vivienda de la nación, y ha propuesto aumentos tanto en la financiación del gobierno para la construcción de viviendas como cambios en la política reguladora para alentar a los gobiernos locales a permitir más construcciones.

Ella tiene planes de aumentar drásticamente la inversión federal en investigación de energía limpia y de alejar la economía estadounidense de los combustibles fósiles. Ella ha descrito cómo reduciría el poder económico y político de las grandes corporaciones y daría a los trabajadores más capacidad para negociar colectivamente. Y ha propuesto una expansión radical del apoyo del gobierno a los estadounidenses en todas las etapas de la vida, desde el cuidado infantil universal hasta la universidad pública gratuita y la Seguridad Social ampliada.

Al mismo tiempo, una judicatura federal conservadora será un obstáculo casi tan significativo para el cambio progresivo. Para la Sra. Warren, eso deja preguntas abiertas. Warren propuso pagar una red de seguridad social ampliada mediante la imposición de un nuevo impuesto sobre la riqueza. Pero incluso si ella pudiera impulsar un proyecto de ley de este tipo en el Senado, la idea es constitucionalmente sospechosa e inevitablemente se empantanaría durante años en los tribunales. Un poder judicial conservador también podría restringir los poderes regulatorios del presidente Warren y revertir el acceso a la atención médica.

Amy Klobuchar se ha convertido en una abanderada del centro demócrata. Su visión va más allá de lo incremental. Dada la polarización en Washington y más allá, la mejor oportunidad para promulgar muchos planes progresivos podría estar bajo la administración de Klobuchar.

La senadora de Minnesota es la definición misma del carisma del medio oeste, la determinación y la rigidez. Su prolongado mandato en el Senado y las credenciales bipartidistas la convertirían en una negociadora (una verdadera) y unitaria para las alas del partido, y tal vez para la nación.

Promete poner al país en el camino, a través de grandes inversiones en infraestructura verde y legislación para reducir las emisiones, para lograr un 100 por ciento de emisiones netas cero a más tardar en 2050. Se compromete a reducir la pobreza infantil a la mitad en una década al expandir los ingresos obtenidos. -créditos fiscales de ingresos y cuidado infantil. Ella también quiere expandir los cupones de alimentos y revisar la política de vivienda y ha desarrollado el plan más detallado del campo para tratar la adicción y las enfermedades mentales. Y todo esto además de presionar por una opción pública sólida en atención médica, universidad comunitaria gratuita y un salario mínimo federal de 15 dólares por hora.

La Sra. Klobuchar habla sobre temas como el cambio climático, la reducción de la clase media, la seguridad de las armas y el comercio con una empatía que se conecta con las experiencias vividas de los votantes, especialmente en el medio del país. La senadora habla, a menudo con humor autocrítico, sobre la crianza de la hija de dos trabajadores sindicales, el puesto de ciervos de su tío Dick, las luchas de su padre con el alcoholismo y su fe cristiana.

La demócrata promete una política exterior basada en liderar con el ejemplo, en lugar de amenazar a través de un tweet. Como miembro del Comité Judicial del Senado, es miembro de los subcomités responsables de la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, así como de las fronteras de la nación y sus leyes de inmigración, ciudadanía y refugiados. En 13 años como senadora, ha patrocinado y votado docenas de medidas de defensa nacional, incluida la acción militar en Libia y Siria. Su historial muestra que es segura y reflexiva, y reacciona a los datos, lo que desearía en una crisis.

Todos han ayudado a la Sra. Klobuchar a ser la senadora más productiva del campo demócrata en términos de proyectos de ley aprobados con apoyo bipartidista, según un estudio reciente del Centro para una Legislación Efectiva. Cuando llegó al Senado en 2007, la Sra. Klobuchar era parte de un grupo bipartidista de legisladores que propuso una reforma migratoria integral, que incluía un camino hacia la ciudadanía para 12 millones de inmigrantes indocumentados, antes de que los expertos conservadores lo convirtieran en veneno político. Sus logros legislativos más recientes son más limitados pero significativos para los afectados, especialmente la legislación destinada a ayudar a las víctimas de delitos. Esto no es sorprendente dada su experiencia como fiscal principal en el condado más poblado de Minnesota. Por ejemplo, una medida que escribió ayudó a proporcionar fondos para reducir la acumulación de kits de violación a nivel nacional para investigar las agresiones sexuales.

Los informes sobre cómo la senadora Klobuchar trata a su personal nos dan una pauta. Plantean serias dudas sobre su capacidad para atraer y contratar personas con talento. Rodear al presidente con un equipo de líderes experimentados y razonados es fundamental para el éxito de una administración, no hacerlo a menudo es la caída de las presidencias. La Sra. Klobuchar ha reconocido que es una jefa dura y se comprometió a mejorar. (Para ser justos, Bill Clinton y el Sr. Trump, por no mencionar al ex vicepresidente Biden , también tienen fama de reprender a sus empleados a veces, y rara vez se menciona como una responsabilidad política).

La Sra. Klobuchar no tiene la chapa pulida y la entrega suave que proviene de toda una vida en el centro de atención nacional, y ha luchado por ganar tracción en la campaña. En Minnesota, sin embargo, ella es enormemente popular. Ella ha ganado las tres elecciones al Senado por dos dígitos. En 2016, Hillary Clinton llevó a nueve de los 87 condados de Minnesota. La Sra. Klobuchar llevó 51 en 2018. Y es demasiado pronto para descartar a la Sra. Klobuchar: el senador John Kerry, el eventual candidato demócrata en 2004, también estaba votando en un solo dígito en este punto de la carrera.

El diario estadounidense menciona que cualquier esperanza de restablecer la unidad en el país requerirá modestia, voluntad de compromiso y el apoyo de los muchos grupos demográficos que conforman la coalición demócrata: jóvenes y viejos, en estados rojos y azules, negros y marrones y blancos. Para la senadora Klobuchar, eso es reconocer la profundidad de la disfunción de la nación. Para la senadora Warren, es entender que el país es más diverso que su base.

(Mauricio Oblea)