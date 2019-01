¿Quién sí y quién no apoya a Guaidó?

Juan Guaidó se autoproclamó este miércoles como presidente interino de Venezuela, desconociendo así a Nicolás Maduro, quien recientemente había tomado posesión de un nuevo periodo al frente del gobierno venezolano.

"Asumo la responsabilidad bajo el artículo 333 y 350. Juro asumir el compromiso de la no violencia. Hoy 23 de enero juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de usurpación", afirmó Guaidó durante las manifestaciones en Chacao.

MÉXICO

El vocero del gobierno de México, Jesús Ramírez, manifestó que se mantendrá una posición neutral ante el conflicto que sucede en Venezuela, sin embargo, apuntó que aún reconocen como presidente a Nicolás Maduro. "Mantenemos nuestra postura de neutralidad en el conflicto de Venezuela", dijo en entrevista con Milenio.

EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció oficialmente a Guaidó como presidente de Venezuela. "Han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de Maduro", lanzó.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK