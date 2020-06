¿Quién le conviene a México como presidente, Donald Trump o Joe Biden?

A unos meses de que se lleven a cabo las elecciones del 2020 en Estados Unidos, Jeffrey Davidow, exembajador de Estados Unidos en México, considera que de llevarse la victoria el demócrata Joe Biden "traería una etapa más positiva para la relación bilateral".

Pero, ¿qué le convendría a México? ¿Trump o Biden?

En el evento EF Meet Point Virtual Relación bilateral México-EU: el efecto pos-covid-19, realizado por El Financiero, Davidow, consideró que, Biden es un hombre que entiende el mundo y el papel de Estados Unidos en el mundo, por lo que va a regresar a un rol de importancia, que se ha abandonado en todos los temas, en el clima y en la relación con otros países.

Mientras que, una derrota de Trump en noviembre sería benéfica para los mexicanos, opinó Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México, pues representaría un "adiós" de la narrativa que el presidente de EU tiene sobre su vecino del sur.

Por su parte, Gerónimo Gutiérrez, exembajador de México en Estados Unidos, afirmó que no habrá grandes cambios o diferencia con cualquiera de los resultados de las elecciones de noviembre de este año, debido a la interdependencia entre ambos países.

Sin embargo, agregó que el Gobierno de México tiene que trabajar en un "problema de imagen" que el país proyecta en su vecino del norte.

(Foto:Pixabay)

¿Cuál es la relación bilateral entre México y EU rumbo a las elecciones de noviembre?

En el octavo foro EF Meet Point Virtual Relación bilateral México-EU: el efecto pos-covid-19, también se analizó, entre otras cosas, la relación actual entre México y Estados Unidos, ante las próximas elecciones de noviembre en el vecino del norte, así como la relación que se tendría con Biden en caso de que gane.

Jeffrey Davidow, dijo que, "las relaciones entre los dos países están más o menos dormidas", por todo lo que está pasando en Estados Unidos como las protestas antirracistas y por supuesto por el covid-19 que achaca al mundo.

En cuanto a México mencionó que, el presidente López Obrador "ha manejado las relaciones bastante bien, tanto Trump como López Obrador son muy nacionalistas, los dos tienen ideas bastante antiguas que no van conforme con el mundo moderno y muchos de los temas que antes eran tópicos muy importantes para Estados Unidos, como el Estado de Derecho, los derechos humanos o la democracia, a Trump no le importan, entonces por eso los dos presidentes han podido mantener sus relaciones bastante bien. Las relaciones son buenas para los dos presidentes, pero no estoy seguro que sean buenas para los dos países".

Por su parte, Gerónimo Gutiérrez habló sobre el desempleo en México, alertando que ante esta crisis el número de migrantes siga en aumento, así como reconoció que "hay una preocupación creciente, y está relacionada con lo del T-MEC, por el clima de inversión en México".

Miguel Ruiz Cabañas, ve la oportunidad de que se reconstruyan cadenas productivas en América del Norte, oportunidades para México y de que haya relocalización de empresas de China en México.

"Yo sí prefiero que llegue Biden porque la retórica de Trump ha sido muy dañina, a veces muy hiriente hacia los mexicanos y Biden no incurriría en este tipo de retórica", dijo.

(María José Pardo)