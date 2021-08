¿Quién es la joven influencer que por la noche era narcotraficante?

De día, Lorraine subía fotos a sus redes sociales posando en bikini disfrutando de vacaciones. De noche, la joven de 19 años optaba por sudadera con capucha para ocultar su rostro, pues era narcotraficante en Cracolandia, uno de los barrios con más tráfico de drogas de Sao Paulo, Brasil.

Lorraine Cutier Bauer Romeiro fue detenida en Barueri en una casa donde se escondía y donde fueron encontradas más de 400 dosis de crack, cocaína, marihuana y éxtasis, informó La Vanguardia.

Luego de ser detenida, la joven aseguró que utilizaba un hotel abandonado en el centro de la capital brasileña para almacenar droga.

La joven, nombrada como la “Gatinha de Cracolandia”, tenía más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, a quienes les ocultaba su doble vida, una que ni si quiera sus padres conocían.

Bauer Romeiro ya había sido detenida, incluso fue beneficiada con arresto domiciliario por tener una hija de un año, pero nuevamente fue atrapada vendiendo droga en Sao Paulo.

Una vez en prisión, la joven que nació en un seno familiar de opulencia, escribió una carta a su madre donde pidió a su familia no olvidarse de ella. "Hola mamá. Sé que ahora mismo no puedo decidir ni pedirte nada. Ni siquiera puedo ver a mi hija. Te quiero mucho (emoji de corazón). No te olvides de mí”.

