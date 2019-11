¿Quién es Jeanine Áñez, la nueva presidenta de Bolivia?

La situación en Bolivia se agravó luego de que Evo Morales renunciara a su cargo como presidente de ese país, al igual que Álvaro García Linera su vicepresidente.

Pero, no fueron los únicos en renunciar, horas después, dimitieron los dirigentes que se encontraban en la línea de sucesión para asumir la presidencia de Bolivia, se trata de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

Te puede interesar La verdad detrás de la foto de Evo Morales con Pablo Escobar y "El Chapo"

Por lo que a partir de ese momento todas las miradas recayeron en una sola persona: Jeanine Áñez, quien entre lágrimas, la opositora y segunda vicepresidenta del Senado, aceptó la difícil tarea de asumir la presidencia interina de Bolivia, papel que le corresponde según el orden constitucional.

"Voy a asumir el reto solamente para estar lo necesario para llamar a elecciones transparentes, para que los bolivianos tengan la certidumbre de que su voto va a ser respetado", dijo Áñez en una entrevista.

"Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellas sean las que lleven un proceso electoral que refleje lo que quieren y el sentimiento de todos los bolivianos", agregó frente a la prensa en la entrada de la Asamblea Legislativa de La Paz.

Jeanine Áñez

Jeanine Áñez, de 52 años, nació en Trinidad, Beni.

En 2010 fue elegida senadora de Bolivia por el partido del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN).

En la última elección de 2015 participó con la sigla de Demócratas.

Entre los años 2006 y 2008 se desempeñó como asambleísta constituyente para la redacción de la nueva carta constitucional.

Participó también de la comisión de organización y estructura del nuevo Estado, trabajando también en la parte del Poder Judicial.

"Llevo prácticamente diez años haciendo oposición y no podemos decir que estábamos en una democracia plena. No se puede hablar de democracia cuando hay perseguidos políticos, cuando hay exiliados políticos, cuando la institucionalidad democrática es inexistente en el país, cuando no se respeta la Constitución", declaró.

La senadora acusó a Evo Morales de ser el responsable de la frágil situación que se vive en Bolivia y de violar la Constitución al intentar un cuarto mandato en el poder. "Toda esta convulsión es solo por ese objetivo totalmente mezquino de don Evo Morales de quedarse en el poder, y no nos parece justo", dijo.