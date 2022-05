¿Quién es el responsable de la masacre en Uvalde, Texas?

Luego del tiroteo registrado en una escuela primaria en Uvalde, Texas, Estados Unidos, que dejó al menos 21 personas muertas, se reveló la identidad del responsable de los hechos: se trata del joven Salvador Ramos, del cual ya comienzan a circular videos e imágenes.

Autoridades destacaron que Salvador Ramos, de 18 años, también falleció, al respecto, el gobernador del estado, Greg Abbott, explicó que "se cree que los agentes que respondieron lo mataron".

Por lo que, comenzó a circular la imagen de Salvador, autor del ataque a la escuela que dejó 18 niños y tres adultos fallecidos.

De acuerdo con CNN, Salvador Ramos habría ingresado a la escuela con un rifle y una pistola, armas con las que iniciaría el tiroteo en la escuela de Texas.

Tiroteo en un colegio de Uvalde, Texas:

30 personas baleadas, entre ellos. 15 muertos (14 niños y un profesor).

Atacante ha muerto en la escena.

Clases terminaban esta semana.

El tirador ha sido identificado como Salvador Ramos, d 18 años.

Antes d todo, disparó contra su abuela. pic.twitter.com/UsMzB8gXLD — Libertadores (@AnonymusCautivo) May 24, 2022

¿QUIÉN ES SALVADOR RAMOS?

Hasta el momento, se sabe que Salvador Ramos era estudiante de la Uvalde High School. Además de ser ciudadano estadounidense.

Autoridades detallaron que Ramos habría llegado en auto a la escuela, en donde finalmente le quitaría la vida a los 18 niños y tres adultos.

Ante lo sucedido, a través de redes sociales comenzaron a circular una serie de imágenes de las presuntas armas utilizadas para ultimar a los alumnos.

| URGENTE - MATANZA EN EEUU: Salvador Ramos, de 18 años, es el sospechoso de haber asesinado a 14 niños, 1 maestro y a su propia abuela. pic.twitter.com/yrBgadvna6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 24, 2022

En otra de las imágenes se ve, supuestamente, a Salvador Ramos mostrar un cartucho de arma de fuego.

| MATANZA EN EEUU: Salvador Ramos, de 18 años, identificado como el pistolero que mató al menos a 14 estudiantes y un maestro en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, publicó fotos de rifles y una revista de armas en Instagram antes de disparar. pic.twitter.com/0skNzKuSZY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 24, 2022

También, transcendió, sin que hasta el momento se haya dado un parte oficial, que Salvador habría baleado a su abuela antes de iniciar el tiroteo en la escuela de Texas.

VIDEOS E IMÁGENES DEL TIROTEO EN TEXAS

En redes sociales se difundidos videos e imágenes relacionados con el tiroteo en Texas. Algunos de ellos dan cuenta de instantes posteriores al ataque, mientras que otros muestran la masacre en desarrollo.

Uno de los videos muestra, supuestamente, el momento exacto en el que ocurre el tiroteo, sólo que fue grabado, aparentemente, desde el exterior del centro escolar.

#EstadosUnidos | Dos niños muertos y más de una decena de personas resultaron heridas tras un tiroteo en la escuela primaria Robb Elementary, ciudad de Uvalde, Texas.



Video: Rt. pic.twitter.com/FHDf0vGWWA — Epic News (@EpicInt) May 24, 2022

En el video únicamente se escucha lo que parecen ser detonaciones y expresiones de angustia, de quienes desde un vehículo registran el incidente.

En otras imágenes del tiroteo en Texas se ve el movimiento de policías y servicios de emergencia en las inmediaciones de la escuela primaria.

#BREAKING: 16 killed, including 14 children and 1 teacher, in #Texas school shooting, governor says pic.twitter.com/e47FE8OBXE — Newsistaan (@newsistaan) May 24, 2022

En otro video del tiroteo de Texas, se ve a un grupo de estudiantes replegado hacia la pared, mientras que un profesor sentado en una butaca colocada al centro del salón trata de tranquilizarlos.