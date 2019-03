¿Quién es Brenton Tarrant, el tirador de la mezquita de Nueva Zelanda?

REDACCIÓN 15/03/2019 08:47 a.m.

Fueron 17 minutos de terror lo que duro la masacre en la mezquita de Al Noor, en Christchurch, Nueva Zelanda y la cual fue transmitida en vivo por Brenton Tarrant, un australiano de 28 años de edad.

Tarrant vestido de negro y equipado con casco, gafas y chaqueta militar portaba una cámara en la cabeza que le permitió hacer un streaming no sólo de los asesinatos, también los momentos previos, así como del coche en el que viajaba y el arsenal de armas preparadas para matar.

Antes de la masacre en la cuenta de Twitter @brentontarrant y la cual fue cerrada, Tarrant escribió un manifiesto de unas 70 páginas, donde se describe como un ideario radical y xenófobo, como un joven "australiano" de 28 años, un "hombre blanco común, de una familia normal que ha decidido defender una postura para asegurar el futuro de su gente", afirma.

En el texto también califica a los inmigrantes como "un grupo de invasores" que "quieren ocupar las tierras de mi pueblo y reemplazar étnicamente a mi propia gente".

"Me interesó muy poco mi educación durante los años de colegio. Apenas logré un aprobado. No fui a la universidad. No me interesaba nada de lo que podía estudiar ahí", escribió Brenton.

Unas líneas que coinciden con la "teoría del reemplazo" que circula entre los grupos de extrema derecha.

Su objetivo no deja lugar a dudas: atacar a musulmanes.

"Son el grupo de invasores más odiado en Occidente, atacarlos tendrá el mayor nivel de apoyo".

Además afirma que al matar a estos "invasores" podría "acabar con la superpoblación y así salvar el medio ambiente", dice al definirse como un "ecofascista".

El manifiesto de Tarrant indica que comenzó a planear el atentado hace dos años, tras "inspirarse" durante un recorrido por una Europa que define como "invadida" por los inmigrantes. El joven admite sin complejos que se trata de una acción "terrorista".

Tarrant exhibe sin reparo su animadversión radical hacia ese colectivo, del que curiosamente también formaría parte si se confirma que es australiano. Para intentar sobrellevar esa flagrante contradicción, el autor de la matanza aduce que él es "europeo" y por tanto no amenaza los hipotéticos "valores" de Nueva Zelanda. "Tenemos que aplastar la inmigración. Soy un racista, creo que las diferencias raciales", proclama el ultraderechista.

Entre las figuras de las que se dice admirador se encuentra Sir Oswald Mosley, quien fuera dirigente del partido pro nazi de Inglaterra durante los años de la Segunda Guerra Mundial, y el presidente Donald Trump, al que no valora como líder político pero sí como símbolo "renovador de la identidad blanca".

También dijo haber sido inspirado por Anders Breivik, el extremista de ultraderecha que dio muerte a 77 personas en Noruega el 22 de julio de 2011 que le dio "su bendición".

Durante la transmisión de Tarrant antes de llegar a la mezquita se pueden ver diversos cargadores empleados en el ataque, que aparecen escritos en blanco los nombres de reyes que lucharon contra los musulmanes, como 'Pelayu', en referencia al primer rey asturiano Don Pelayo, que prendió la reconquista en la Península Ibérica.

Además, del neonazi Josué Estébanez, que mató al antifascista Carlos Palomino. También aparece Luca Traini, que tiroteó a un grupo de inmigrantes en Italia o Alexandre Bissonette, que asesinó a seis personas en una mezquita de Canadá.

Las frases estaban escritas en cirílico, armenio y georgiano.

El número "14" estaba escrito en el costado del rifle como referencia a las "catorce palabras", un mantra supremacista blanco muy conocido.

Antes de la masacre Tarrant había trabajado como entrenador personal en un gimnasio de la ciudad de Grafton de Nueva Gales del Sur entre 2009 y 2011. Pretendía ahorrar dinero para emprender un largo viaje por Asia y Europa, informó la directora del gimnasio, Tracey Gray.

Gray recuerda que había trabajado en los programas de entrenamiento gratuitos para niños y que le había comentado que había ganado dinero invirtiendo en Bitconnect, una criptomoneda y cual destinaría para realizar su viaje.

