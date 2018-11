¿Quién es Alexandria Ocasio, la congresista latina más joven de Estados Unidos?

Con solo 29 años de edad, Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en la congresista más joven en la Historia de Estados Unidos, luego de que hace apenas cinco meses se dedicara a servir cócteles en un bar neoyorquino.

El Distrito que ganó es el 14 de Nueva York, una circunscripción electoral a caballo entre Queens y el Bronx.

¿De dónde salió esta política de origen latino?

Ocasio-Cortez, nacida en el Bronx el 13 de octubre de 1989 de madre puertorriqueña, ganó en junio contra todo pronóstico la nominación de su partido al veterano congresista Joe Crowley, un peso pesado de los demócratas que llevaba en su escaño desde 1999 y era conocido como el Rey de Queens.

Crowley, que aspiraba a sustituir a Nancy Pelosi como líder de los demócratas en la Cámara de Representantes e incluso presidirla, perdió contra Ocasio-Cortez, a pesar de que ella solo disponía de 194.000 dólares frente a los 3,4 millones de presupuesto del veterano congresista.

La razón de la victoria de Ocasio-Cortez la compartió ella misma en Twitter, donde subió una foto de un par de zapatos con las suelas agujereadas.

Polls close in 1 minute.



I am so thankful for every single person who contributed, amplified, and worked to establish this movement.



Never forget the hard work it took to get us here. No matter what happens, this is what it takes.



??: @jose___a pic.twitter.com/b32yavKPF5