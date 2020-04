¿Quién dirige el Reino Unido con Boris Johnson en terapia intensiva?

Este lunes, el primer ministro británico, Boris Johnson, fue sometido a pruebas médicas tras pasar la noche hospitalizado por los continuos síntomas del covid-19.

Sin embargo, su estado de salud empeoro y fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos.

"La condición del primer ministro ha empeorado y para seguir con las recomendaciones del equipo médico ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos" del hospital St. Thomas, en Londres, dijo el gobierno británico en un comunicado.

Johnson, de 55 años, llevaba 10 días aislado en su residencia del 10 de Downing Street tras dar positivo en coronavirus, pero ante la falta de una mejoría, los médicos recomendaron su ingreso en el hospital como medida de precaución.

Ante su ausencia, el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, se hará cargo de atender los asuntos del Gobierno y este lunes presidirá la reunión de emergencia del Ejecutivo sobre el covid-19.

El ministro de Vivienda y Comunidades, Robert Jenrick, dijo hoy que Johnson "está a cargo del Gobierno" y confía en que "pronto" pueda volver a casa.

"Pasó la noche en el hospital y por supuesto que le deseamos todo lo mejor y esperamos que, como resultado de estas pruebas, pueda volver a Downing Street lo antes posible", señaló Jenrick a la BBC.

"Ha estado trabajando muy duro, liderando al Gobierno y estando al tanto (de los asuntos). Eso va a continuar, pero obviamente, hoy está en el hospital haciéndose pruebas pero se le mantendrá informado sobre lo que sucede", añadió.

No obstante, Jenrick no descartó la posibilidad de que el primer ministro tenga que permanecer más días en el hospital aunque se espera que vuelva "pronto" al "número 10" de Downing Street.

El pasado 27 de marzo, Johnson informó de que había dado positivo en coronavirus, pero continuó presidiendo telereuniones desde un piso del edificio de su residencia oficial donde hizo el aislamiento.

"Bajo las recomendaciones de su médico, el primer ministro ha ingresado en un hospital para que se realicen pruebas", indicó anoche un portavoz del jefe de Gobierno en un comunicado.

Downing Street, que hasta ahora ha mantenido que Johnson había desarrollado "síntomas leves", subrayó que no se trata de un ingreso de "emergencia" y que el primer ministro tiene "temperatura alta".

La residencia oficial comunicó la hospitalización de Johnson poco después de que las cadenas británicas emitieran un comunicado de la reina Isabel II, jefa de Estado, para apoyar a los británicos ante el cierre de las actividades por la actual pandemia.

¿QUIÉN DIRIGE A LA GRAN BRETAÑA?

"Seguiremos con el plan de acción contra el virus", aseguró Dominic Raab, secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña en una conferencia de prensa donde dio detalles sobre las medidas para mitigar la curva de propagación del covid-19.

Raab agregó que el primer ministro, Boris Johnson, le ha pedido liderar las acciones en su ausencia, pues se encuentra en cuidados intensivos con covid-19. Se dieron a conocer pocos detalles de la salud de Johnson debido a la confidencialidad médica, pero Raab dijo que el primer ministro se encuentra bien de ánimo.

TRUMP OFRECE AYUDA

El presidente de EU., Donald Trump, ofreció este lunes ayuda al Reino Unido para el tratamiento de su primer ministro, Boris Johnson, hospitalizado en cuidados intensivos debido al COVID-19.



"He pedido a dos de las compañías (terapéuticas estadounidenses) líderes, compañías brillantes, han hecho un gran trabajo. Les he pedido que se pongan en contacto con Londres de inmediato", explicó Trump durante su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus.



"Vamos a ver si podemos ser de ayuda -añadió-. Nos hemos puesto en contacto con los médicos de Boris, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero (las compañías) están listas para ir (a Londres)".



Trump no entró en detalles, pero dijo que es "un tratamiento muy complejo de las cosas que acaban de desarrollar".



El líder estadounidense, además, lamentó la situación de Johnson y dijo que "una vez te llevan a cuidados intensivos, es algo muy, muy serio, con este virus".



A Johnson lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos la tarde de este lunes al haber empeorado su estado de salud por el cuadro de coronavirus que presenta. El primer ministro británico, de 55 años, dio positivo por COVID-19 hace 11 días y fue ingresado la noche del domingo en el hospital londinense de Saint Thomas ante los síntomas "persistentes" que presentaba.



"Durante esta tarde, el estado del primer ministro ha empeorado y, bajo las recomendaciones de su equipo médico, ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital", señaló su portavoz en un comunicado.



El jefe del Gobierno británico fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico, ubicado cerca del Parlamento británico, en torno a las 18.00 GMT.



Downing Street subrayó que Johnson se encuentra consciente y ha pedido al ministro de Exteriores, Dominic Raab, que ejerza sus funciones cuando sea necesario.





(Karla Alva)