Quería "ayudar" a Ucrania: mujer bebió de más y pidió un Uber de 90 mil pesos

"No sé qué hubiera hecho si Uber me hubiera dejado pedir el viaje", aseguró Leoni a medios locales. (Foto: Kennedy News Media)

Una mujer de Reino Unido se volvió viral en redes sociales, luego de contar que bebió de más y pidió un Uber de casi 90 mil pesos para ir a Ucrania a "ayudar" durante la invasión rusa.

Leoni Fildes (de 34 años) había salido con un grupo de amigos para celebrar un cumpleaños cuando comenzaron a discutir la situación en el país europeo. Después de ingerir varias bebidas alcohólicas, decidió pedir un Uber a Ucrania para "ayudar" a la causa.

La mujer, que es dueña de una estética canina cerca de Manchester, dijo a medios locales que solamente se salvó por tener "fondos insuficientes" en su cuenta bancaria.

Afirmó que solo tuvo "recuerdos" del incidente a la mañana siguiente, cuando recibió una llamada telefónica: su banco pensaba que la tarjeta había sido utilizada de manera fraudulenta y le aseguró que Uber había intentado tomar el dinero nueve veces.

"No sé qué hubiera hecho si Uber me hubiera dejado pedir el viaje", aseguró Leoni.

"No creo que me hubiera subido, aunque no se sabe después de haber bebido", añadió. "Podría haberme metido en el carro y haberme dado cuenta cuando ya estuviéramos lejos".

Por su parte, el representante de Uber en Reino Unido señaló en un comunicado que podía "confirmar que ninguna solicitud de viaje se realizó con éxito en este caso".

Agregó que la compañía está "investigando esto más a fondo para entender qué sucedió".





ACV