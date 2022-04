¿Qué tan probable es una acusación criminal por fraude contra Trump?

La probabilidad de que el expresidente estadounidense Donald Trump sea acusado por fraude se desvanece, a pesar de que continúan las investigaciones en contra su contra.

El exmandatario se enfrentaba a posibles cargos penales debido a sus prácticas empresariales con la Organización Trump. Las investigaciones buscan determinar si la empresa infló el valor de sus bienes para obtener préstamos bancarios y en paralelo redujo este mismo valor para pagar menos impuestos.

Sin embargo, el diario The New York Times reporta que Trump no enfrentará cargos criminales en un futuro previsible.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ya había expresado dudas sobre la posibilidad de probar el caso contra Trump. Su oficina dejó de presentar pruebas desde hace varias semanas y no le ha pedido a tres testigos clave que testifiquen.

A esto se suman las declaraciones que hicieron al diario fuentes con conocimiento de la situación: uno de los fiscales principales en la investigación dejó de concentrarse en un posible cargo contra el expresidente.

Esto se da a conocer unos meses después de la renuncia de dos de los fiscales que lideraban las investigaciones. El diario agrega que los fiscales restantes abandonaron desde hace tiempo la "sala de guerra" que utilizaban para preparar su presentación ante el gran jurado.

¿QUÉ SIGUE EN EL CASO?

Aunque los fiscales pueden formar un nuevo jurado, el diario explica que los abogados del exmandatario podrían argumentar que los investigadores están buscando un grupo más favorable de jueces de manera indebida.

Además, se necesitarían meses para preparar una nueva presentación de evidencias y para exponer un caso, y la oficina del fiscal no tiene tiempo ilimitado para presentar acusaciones.

Por ello, según fuentes cercanas al caso, una acusación contra el expresidente solamente ocurriría si un testigo decide cooperar de manera inesperada.

Sin embargo, todo parece indicar que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sí busca tomar medidas contra Trump.

Su oficina investiga las mismas conductas al centro de la investigación criminal en Manhattan, aunque es por la vía civil. Tan solo esta semana, un juez declaró a Trump en desacato por no cumplir con una citación de registros.

ACV