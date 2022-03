¿Qué tan efectiva es la dosis de Pfizer en niños pequeños?

La vacuna de Pfizer es mucho menos eficaz para prevenir la covid-19 en los niños de 5 a 11 que en los adolescentes y adultos, según datos de las autoridades sanitarias de Nueva York.

Esta vacuna es la única contra el coronavirus autorizada para este grupo de edad en Estados Unidos. Aunque previene la enfermedad grave en los niños, no ofrece "prácticamente ninguna protección" contra la infección, según publicó The New York Times este lunes.

Sin embargo, el diario explica que esto puede ser debido a que los niños solamente reciben una tercera parte de la dosis administrada a los adolescentes y adultos.





LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

Los expertos analizaron los datos de 852 mil 384 menores de entre 12 y 17 años y los compararon con los de 365 mil 502 niños de 5 a 11 años. Toda esta información fue recolectada durante la ola de contagios por la variante ómicron en el país.

La eficacia de la vacuna contra la hospitalización disminuyó del 85% al 73% en los niños mayores. En los niños más pequeños, la eficacia bajó del 100% al 48%.

Sin embargo, como fueron pocos los niños hospitalizados, estas estimaciones tienen amplios márgenes de error, según el diario.

Las cifras de protección contra la infección son más confiables. La eficacia de la vacuna en los niños mayores disminuyó del 66% al 51%, pero descendió del 68% al 12% en los niños más pequeños.





¿UN CAMBIO DE DOSIS?

Además, las cifras cambian de manera drástica entre los 11 y los 12 años: la eficacia de la vacuna contra la infección fue del 67% en los niños de 12 años, pero solo del 11% en los niños de 11 años.

Es probable que la diferencia biológica entre las dos edades sea mínima, explica The New York Times. Sin embargo, mientras los niños de 12 años recibieron 30 microgramos de la vacuna (la misma dosis que se administra a los adultos) los niños de 11 años solamente recibieron 10 microgramos.

"Es decepcionante, pero no del todo sorprendente, dado que se trata de una vacuna desarrollada en respuesta a una variante anterior", explica el subdirector científico del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y director de este estudio, Eli Rosenberg.

A pesar de los resultados, tanto Rosenberg como otros expertos en salud pública aún recomienda la vacuna para los niños de entre 5 y 11 años, debido a la protección que ofrece contra la enfermedad grave.





ACV