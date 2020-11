¿Qué sigue para Donald Trump?

Tras ser casi un hecho que no seguirá cuatro años más en la Casa Blanca, el futuro del todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está claro. Si la situación económica del magnate ya se encontraba lastimada, ahora que ya no esté en el poder podría agravarse.

Después de ganar la presidencia hace cuatro años, Trump se negó a vender su participación en la Organización Trump y, a cambio, adoptó un plan que, según dijo, eliminaría los conflictos de intereses. Se comprometió a renunciar a nuevos acuerdos fuera de Estados Unidos y contrató a un asesor de ética para casos nacionales.

Además, durante su tiempo en la Casa Blanca, Trump puso a sus hijos mayores a cargo de su empresa junto con un equipo de otros ejecutivos. Sin embargo, Donald ya se había alejado un poco de los acuerdos de exploración, dejando que sus hijos tomaran la iniciativa.

Con un pie fuera de Washington, Trump se niega a aceptar la tendencia que no lo favorece en las elecciones y emitió un comunicado en el que adelantó disputará el resultado.

Fuera de la Casa Blanca, Trump puede regresar a una carrera que alguna vez le fue lucrativa en la televisión; su negocio familiar también podrá recuperar el tiempo perdido al volver a mirar al extranjero, donde los hoteles y los clubes de golf ayudaron a impulsar su crecimiento antes de su elección en 2016.

Aunque ya no estaría limitado por su plan de ética autoimpuesto y Trump pueda buscar ofertas de hoteles y otros negocios, habrá numerosos obstáculos para un repunte, incluida la pandemia de covid-19.

The New York Times enlistó la manera en la que Trump podrá regresar a ser el magnate que era antes de ser presidente de Estados Unidos.

La forma más rápida para que la Organización Trump recaude dinero es regresar a los acuerdos internacionales principalmente en proyectos inmobiliarios como hoteles y torres residenciales. Antes de llegar a la presidencia, Trump tuvo que poner en pausa varios acuerdos internacionales en países como China, Israel y Sudamérica.

Estos acuerdos, señala el diario estadounidense, son libres de riesgos porque no requieren inversiones de capital y generalmente ganan entre 500 mil y un millón de dólares al año inicialmente.

Trump no debe olvidar que la pandemia existe todavía y que la industria hotelera, así como los bienes raíces, ha sido afectada por la covid-19.

The New York Times asegura que Trump puede convertirse en una "estrella de la telerrealidad" siendo un experto político.

Otro de los escenarios para Trump es prepararse para postularse a la presidencia de Estados Unidos nuevamente en 2024. Es posible, señala el diario, que el presidente tampoco sea el último Trump en postularse para un cargo electo. Donald Trump Jr. e Ivanka Trump pueden tener aspiraciones políticas futuras.

Sin embargo, el presidente estadounidense tiene varias trabas en el camino. La fiscalía de Manhattan, en Nueva York, está investigando a Trump y su empresa por una serie de posibles delitos financieros y busca sus declaraciones de impuestos.

La fiscalía neoyorquina, señala el diario estadounidense, está llevando a cabo una investigación civil por separado sobre las sospechas de que la empresa declaró incorrectamente sus activos, posiblemente para reducir impuestos u obtener préstamos.

La compañía ha negado cualquier irregularidad, pero puede mostrarse reacia a proporcionar a los investigadores acuerdos adicionales para examinar.

Las investigaciones, refiere The New York Times, también podrían generar publicidad negativa ya que la empresa busca expandirse.

Sin mencionar que el presidente tiene 300 millones de dólares en deuda vencida. Además, un fallo adverso en una batalla de auditoría con el Servicio de Impuestos Internos podría costarle más de 100 millones de dólares.

Por si fuera poco la polarización propiciada por el propio Trump podría ser contraproducente para el magnate, pues algunas de las propiedades más lucrativas se encuentran en bastiones demócratas, como Nueva York y Chicago, donde sigue siendo profundamente impopular.



Su mayor generador de ingresos, su resort de golf Doral en Florida, ha sufrido una caída en los ingresos de la conferencia debido a que algunas grandes empresas y organizaciones se mantuvieron alejadas debido a su división.

Con información de The New York Times

