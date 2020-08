¿Qué piensan los niños sobre la pandemia y el regreso a las escuelas?

Durante un año normal alrededor de esta época, los padres se dirigían a la tienda para comprar carpetas y lápices para sus hijos, pero desde que la pandemia de coronavirus arrasó el mundo, la educación se ha visto interrumpida.

Las escuelas se movieron rápidamente en línea, lo que obligó a los maestros y estudiantes a adaptarse a un nuevo modo de aprendizaje mientras se enfrentaban a la incertidumbre de una pandemia.

Todo el proceso se sintió improvisado: algunos estudiantes estaban mejor equipados que otros, que tendían a caer en líneas socioeconómicas, mientras que otros luchaban con la falta de cuidado infantil, la seguridad de miembros de la familia de alto riesgo u hogares multigeneracionales ocupados.

El año académico concluyó con muchas preguntas sin respuesta sobre lo que sucedería con las escuelas en el otoño. Después de un verano de planificación, elaboración de estrategias y ponderación de riesgos, algunas escuelas están reabriendo o preparándose para reabrir a tiempo parcial, mientras que otras estarán completamente en línea.

Los educadores, estresados por los peligros potenciales del aula, los padres, obligados a tomar decisiones basadas en los factores de riesgo personales de sus familias, se preocupan por lo que está por venir. Pero, ¿cómo piensan los propios niños sobre la pandemia, el próximo año escolar y este momento incierto?

Vox habló con estudiantes, de segundo grado hasta primer año de la universidad, sobre sus sentimientos al regresar a la escuela, y esto fue lo que les dijeron.

Ryla Ruscio, 7 años, Portland

Cuando apareció el coronavirus por primera vez, cambió mucho mi vida, especialmente la escuela, que se centró totalmente en las aplicaciones. La lectura también está en las apps ahora, con mis profesores en pantalla. No me gusta mucho, pero creo que está bien.

Mi mamá dice que volveré a la escuela en otoño. Será diferente porque también habrá reuniones con mis profesores. Sin embargo, prefiero volver a la escuela en persona, porque es mucho más fácil. Mi verano ha sido como un verano normal, pero realmente no pudimos hacer todo lo que hicimos el verano pasado, como campamentos, clases de natación y vacaciones, debido al coronavirus.

Hemos estado regando los jardines de nuestros vecinos. Pasamos más tiempo frente a la pantalla. Empezamos a jugar a Animal Crossing. Es un gran juego. También he estado viendo más películas. A veces vemos a algunos amigos, pero siempre usamos máscaras por seguridad.

También conseguimos dos nuevos gatitos porque mi mamá pensó que nos haría felices. Pienso que es realmente genial. La primera es más o menos una gata grande y gorda, pero es realmente linda. Ella siempre esta dormida. Su nombre es Covi por el coronavirus. El otro gato se llama Blueberry.

Estoy muy emocionado de que vuelva la escuela para poder ver a mis amigos. Pero creo que será extraño. Nunca comencé la escuela de esta manera, donde tenemos que estar en tecnología. Estoy nerviosa por eso.

Lauren West, 17 años, Prairie Village, Kansas

Estamos planeando regresar a la escuela inmediatamente después del Día del Trabajo. Nuestro distrito escolar tiene que decidir si quieren estar completamente en línea durante el año o si quieren hacer una versión de tipo híbrido. El en línea sería permanente durante todo el año, donde el híbrido se basará en la cantidad de casos de covid que tengamos en nuestro condado. Entonces, si aumenta un poco esa semana, nos veríamos en línea, y dos semanas después, si disminuye, podríamos estar en la escuela algunos días de la semana.

Personalmente, me decidí por la opción híbrida. De hecho, desafortunadamente este mes terminé con covid, así que cambié mucho mi perspectiva. Realmente tuve problemas para hacer la escuela en línea durante el resto de mi tercer año. Pero entiendo lo importante que es la seguridad y todo eso.

Desde que tuve covid, me sorprendió la cantidad de cosas abiertas. Creo que es una locura que las piscinas y cosas por el estilo estén abiertas y solo haya gente corriendo fingiendo que tal vez no esté pasando nada. Pero creo que para mí, cuando lo capté, simplemente puse en perspectiva lo real y aterrador que es todo esto, lo cual es una lástima que me haya costado darme cuenta de eso.

Mucha gente veía a mi familia como la gente que lo contagiaba en nuestra área, lo cual, por supuesto, si supiéramos que lo teníamos, nunca hubiéramos querido exponerlo a nadie. Pero definitivamente hubo algunas personas que creo personalmente, que me miraban como si fuera una especie de monstruo covid, y creo que esa parte fue definitivamente difícil.

Demarri Murphy, 11 años, Oakland, California

Regresamos a la escuela el 10 de agosto. Estoy emocionado de estar de regreso. Es realmente bueno estar de regreso en la escuela, no completamente en la escuela, pero es tan bueno ver a algunos de mis compañeros y tener alguien con quien hablar.

Estoy en sexto grado ahora. La primera semana de vacaciones de verano no hice nada. La segunda semana, antes de que el coronavirus fuera mayor, fui al gimnasio. Luego, la tercera semana, me quedé en casa y jugué mis videojuegos. Cuarta semana, quedarse en casa, quinta semana, quedarse en casa, quedarse, quedarse en casa, quedarse en casa. A veces juego Fortnite, pero la mayoría de los juegos que juego son Need for Speed y Madden.

Una vez que la escuela comenzó de nuevo, todo estuvo en Zoom. No se siente igual. Me gusta más la escuela regular, porque puedes estar en la escuela, porque puedes tener recreo con tus amigos, en lugar de verlos en línea en sus casas sin hacer nada.

La escuela en el aula es más práctica que en la computadora. Hay más cosas por hacer; las horas son más cortas. Extraño mucho a mis amigos. Normalmente, cuando me aburro, le pido a mi mamá que me lleve al gimnasio. Pero ya no puedo hacer eso. No puedo hacer deporte debido a la pandemia.

No puedo hacer nada más que sentarme en casa, ver televisión y hacer la tarea. Lo que más me ha gustado de la pandemia hasta ahora es volver a la escuela, aunque no hemos vuelto del todo.

Camden Schmidt, 19 años, Corvallis, Oregon

Empezaré mi primer año en la Universidad Estatal de Oregon. Algunas clases son presenciales, otras son de aprendizaje remoto y otras son solo en línea. Me mudaré a mediados de septiembre. Seguramente estoy en conflicto al respecto.

Por un lado, significa una especie de regreso a la normalidad. Mi vida ha cambiado en los últimos meses, así que veo esto como una forma de volver a encarrilar mi vida. Pero, por otro lado, sé que expone a otros y a mí mismo a riesgos en los que no necesariamente tenemos que estar, así que supongo que estoy profundamente en conflicto al respecto.

De hecho, ya he tenido el coronavirus, pero el problema de seguridad que realmente me preocupa es poder cumplir las reglas donde las reglas ya son difíciles de hacer cumplir. Los niños en los campus universitarios no son conocidos por ser los mejores seguidores de las reglas, por lo que veo que es difícil implementar medidas de seguridad y asegurarme de que se sigan. Yo, y creo que muchos de mis compañeros, anhelamos la normalidad.

Esta parte de nuestras vidas parece tan emocionante y llena de acontecimientos y parece que nos estamos perdiendo muchas cosas. Si bien ciertamente renunciaría a todas las experiencias universitarias en un santiamén si eso significara que la gente no se enferma, es difícil no pensar en lo que podría estar perdiendo. Tampoco puedo evitar sentirme frustrado por lo mal que se ha manejado la pandemia en los Estados Unidos, especialmente en la yuxtaposición de muchas naciones europeas y asiáticas.

Una de mis preocupaciones es que vemos su regreso más rápido a la vida normal como una indicación de que nosotros también podemos volver a la normalidad; eso solo empeorará las cosas.

Ewan, 9 años, en Missouri

Me enfermé justo antes de que llegara el coronavirus y todos tuvimos que quedarnos en nuestras casas, así que ya estaba fuera de la escuela. No he ido a la escuela desde hace mucho, mucho tiempo.

Hice clases en Zoom, y realmente no me gustó mucho. Fue un poco extraño, y fue difícil para mi mamá porque tenía que correr de un lado a otro para mi hermana y para mí con tantas cosas diferentes.

Este verano ha sido tan diferente porque hemos tenido que quedarnos en nuestras casas y realmente no podemos ver a nadie ni ir a hacer nada. Mi abuelo vendrá y estará en nuestra terraza a seis pies de distancia, pero esas son realmente las únicas personas que podemos ver.

Sobre todo me he quedado en casa jugando videojuegos y leyendo muchos libros. He estado jugando a uno de mis videojuegos favoritos con mi papá y mi hermana llamado Rocket League. Me encanta leer los libros de Harry Potter. Pude ver a mis amigos un poco en Zoom durante la escuela, pero no es como ahora, este verano, donde puedo hacer videollamadas como dos veces por semana, tal vez. Sobre todo hago videollamadas con mi amigo Timothy, pero a veces con mis otros amigos. Jugamos videojuegos juntos y hacemos cosas así.

Estoy muy emocionado de comenzar la educación en el hogar [este otoño], porque prácticamente vamos a hacer lo mismo que en la escuela regular. Además, no tenemos que ir a la escuela por tanto tiempo. Teníamos que hacerlo durante siete horas antes, y ahora solo tendremos que hacerlo durante, como, tres o cuatro horas.

Realmente no me gusta tener que estar con la enfermedad a mi alrededor. La peor parte es no poder ir a lugares y estar con gente.