¿Qué países conservan sus armas nucleares?

Un "ejército" de piratas informáticos de Corea del Norte robó a través de internet cientos de millones de dólares durante gran parte de 2020 para financiar los programas de misiles nucleares y balísticos del país, lo que supone una violación del derecho internacional.

Según informa este martes la cadena estadounidense CNN, un informe confidencial de Naciones Unidas ha determinado que el régimen que lidera Kim Jong-un ordenó realizar "operaciones contra instituciones financieras y casas de cambio virtuales" en la red para pagar armas y mantener a flote la economía de Corea del Norte.

Los piratas informáticos robaron activos virtuales por valor de 316.4 millones de dólares entre 2019 y noviembre de 2020, según el documento.

El pasado 22 de enero, conviene recordar, entró en vigor el primer tratado de la historia para prohibir las armas nucleares, el cual pasó a formar parte del derecho internacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, publicó el acuerdo, del que México forma parte, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Pero... ¿Qué países mantienen su arsenal nuclear?

Corea del Norte

El informe difundido este martes también alega que Corea del Norte "produjo material fisible, mantuvo instalaciones nucleares y mejoró su infraestructura de misiles balísticos" mientras continúa "buscando material y tecnología para estos programas en el extranjero", según CNN.

Corea del Norte ha buscado durante años desarrollar armas nucleares y misiles avanzados para emparejarlos, a pesar de su inmenso coste y del hecho de que tal búsqueda ha llevado al hermético país a recibir fuertes sanciones de la ONU.

Los investigadores de la ONU, que citan fuentes de un país que no identifican, consideran que es "muy probable" que Corea del Norte pueda montar un dispositivo nuclear en un misil balístico de cualquier alcance.

No obstante, aún no es posible determinar si esos misiles podrían volver a entrar con éxito en la atmósfera terrestre.

El informe fue escrito por el Panel de Expertos de la ONU sobre Corea del Norte, el organismo encargado de monitorear la aplicación y eficacia de las sanciones impuestas contra el régimen de Kim como castigo por el desarrollo de sus armas nucleares y misiles balísticos.

Los detalles del informe, que actualmente es confidencial, fueron obtenidos por CNN a través de una fuente diplomática en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien compartió partes del documento bajo condición de anonimato.

El informe del Panel se compone de información recibida de los países miembros de la ONU, agencias de inteligencia, los medios de comunicación y quienes huyen del país, no la propia Corea del Norte.

La cadena señala que no está claro cuándo se publicará este informe, pero recuerda que las filtraciones anteriores han molestado a China y Rusia, ambos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que ha provocado enfrentamientos diplomáticos en el organismo y retrasos a la hora de conocer estos informes.

El 1 de febrero de 2021, tras la publicación del Tratado Internacional, Ryu Hyeon-woo, exembajador de Corea del Norte en Kuwait, cree que el líder norcoreano, Kim Jong-un, no renunciará a su arsenal nuclear, pero puede estar dispuesto a negociar una reducción de armas para aliviar las sanciones internacionales que paralizan la economía de Pyongyang.

En su primera entrevista desde que desertó a Corea del Sur hace más de un año, Ryu Hyeon-woo dijo a la CNN que "la energía nuclear de Corea del Norte está directamente relacionada con la estabilidad del régimen" y que Kim probablemente cree que las armas nucleares son clave para su supervivencia.

Estados Unidos

Joe Biden, presidente de EU, acordó el martes de la semana pasada con su colega ruso, Vladimir Putin, mantener vivo por cinco años más el tratado de control de armas nucleares Nuevo START, un buen comienzo para una relación que se presenta complicada.

"Especialmente en tiempos de tensión, los límites verificables de las armas nucleares de alcance intercontinental de Rusia son de vital importancia", dijo en una declaración el secretario de Estado, Antony Blinken, al anunciar el acuerdo.

Según Blinken, esta prórroga garantiza a Estados Unidos tener "límites verificables para los misiles balísticos intercontinentales, los SLBM (misiles balísticos lanzados desde submarinos) y los bombarderos pesados rusos hasta el 5 de febrero de 2026".

El Nuevo START limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1,550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

En los últimos meses de su Gobierno, Trump intentó sin éxito encontrar una solución temporal y prorrogar durante un corto periodo el pacto, pero no se llegó a materializar ningún acuerdo con el mandatario ruso, Vladímir Putin, quien en octubre pasado llegó a proponer una prorroga de un año.

El principal punto de fricción entre las dos potencias fue la insistencia del Gobierno de Trump para que China formara parte de las conversaciones, a pesar de que el gigante asiático se negó a sentarse en la mesa de negociaciones al considerar que tiene muchas menos armas nucleares que Washington y Moscú.

Pero Biden no parece dispuesto a renunciar a ello.

"Estados Unidos usará el tiempo de una extensión de cinco años del Nuevo START para buscar con Rusia (...) un control que aborde todas sus armas nucleares. También perseguiremos el control de armas para reducir los peligros del moderno y creciente arsenal nuclear de China", dijo Blinken en su declaración.

Rusia

Tras el acuerdo con Estados Unidos, las dos cámaras del parlamento ruso aprobaron la extensión por cinco años del Nuevo START. La decisión, de acuerdo con la presidenta de la cámara alta, Valentina Matvienko, muestra que los dos países pueden alcanzar acuerdos en temas importantes pese a las tensiones bilaterales.

Rusia anunció también que abandonaría el Tratado Cielos Abiertos, que permitía vuelos de vigilancia sobre instalaciones militares, para ayudar a construir confianza y transparencia entre el territorio gobernado por Putin y Occidente.

China

China realizó este jueves un test de interceptación de misiles en fase de trayecto medio, anunció hoy el Ministerio de Defensa en un comunicado, que consideró un "éxito" el ejercicio y aseguró que tiene una "naturaleza defensiva" y no está dirigido "contra ningún país".

"El test se realizó dentro de las fronteras de China y alcanzó el objetivo previsto", señaló el departamento de Defensa en una escueta nota, que no proporcionó más detalles técnicos sobre el ejercicio.

China es el segundo país del mundo que desarrolla esta tecnología después de Estados Unidos.

El test tuvo lugar un día después de que el nuevo Gobierno de Joe Biden en EEUU aprobase la prolongación por 5 años del acuerdo de control de armas nucleares New START, una vez que Rusia hubiera hecho lo propio.

Los medios oficiales chinos indicaron que se trató de un test técnico contra misiles balísticos en fase de trayecto medio (ABM), el quinto que China anuncia públicamente.

China anunció su primer ejercicio de este tipo con éxito en 2010 y posteriormente realizó otros en 2013, 2014 y 2018.

Irán

El prominente científico nuclear iraní Mohsen Fajrizadeh fue asesinado el viernes 27 de enero en un ataque perpetrado en la localidad de Absard, en la provincia de Teherán, según el Ministerio de Defensa de Irán.

Fajrizadeh, que según la inteligencia occidental dirigió el programa nuclear iraní, apareció en las resoluciones de sanciones de la ONU debido a su trabajo en el supuesto desarrollo de armas atómicas.

El científico resultó herido de gravedad en el asalto a su vehículo, que incluyó al menos una explosión y tiroteos, y falleció en el hospital al que fue trasladado.

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, aseguró que hay "serios indicios del papel de Israel" en el asesinato del prominente científico nuclear Mohsen Fajrizadeh, un ataque que calificó de "terrorismo de Estado".

El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió un día después de que su país responderá al asesinato del científico Mohsen Fajrizadeh "en el momento apropiado y de la forma adecuada", al tiempo que acusó a Israel del crimen y de querer "crear caos".



Un par de semanas atrás, el Gobierno de Israel afirmó que Irán podría hacerse con uranio enriquecido suficiente para fabricar una bomba nuclear "en medio año", si bien ha resaltado que harían falta "un año o dos" hasta que lograra desarrollarla.

El ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz aseguró que Irán podría tardar medio año para producir los materiales nucleares necesarios y podría fabricar armas de este tipo dentro de uno o dos años, según agencias internacionales.

Teherán no tiene armas nucleares "gracias" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El ministro de inteligencia iraní, Mahmoud Alavi, por su parte, advirtió este martes 9 de febrero que su país podría tratar de desarrollar armas nucleares si no son levantadas las sanciones económicas internacionales.

Sin embargo, hasta ahora, el gobierno ha insistido que el programa es sólo para fines pacíficos.





(djh)