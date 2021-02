¿Qué ligas tiene Morena con caso de corrupción de Podemos en España?

El cofundador del partido Podemos, Juan Carlos Monedero, fue imputado en el denominado caso "Neurona", en el que el juez Juan José Escalonilla investiga la presunta financiación ilegal de este instituto político en España.





UNA EMPRESA MEXICANA INVOLUCRADA





La empresa mexicana Neurona Consulting, matriz de la firma española Neurona Comunidad, es el blanco de las sospechas de financiamiento ilegal, ya que Neurona Comunidad SL es la agencia de comunicación con la que el partido Podemos trabajó en varias campañas electoras.

¿Qué es Neurona? Se trata de una sociedad de consultoría política activa desde hace años en países de América Latina, como Bolivia, Venezuela, Ecuador y México.

El juez Escalonilla indaga al partido político por un presunto delito de financiación irregular, ya que busca demostrar que Neurona Comunidad recibió fondos públicos y no prestaron el servicio en el proceso electoral de abril de 2019.

Como antecedente quedó que José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, denunciara al partido por presunta malversación y administración desleal a finales de 2019. El instituto político despidió al litigante por presunto sexual y laboral a una compañera y a otra abogada del equipo jurídico por un ajuste interno.

LOS PRESUNTOS VÍNCULOS DE PODEMOS Y MORENA

Podemos, coalición política de España, presuntamente desvió 308 mil 254 euros del erario público hacia proveedores de la campaña electoral del 2018 del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con información publicada en noviembre de 202 por el diario digital español El Confidencial.

El dinero de la fracción española estaba destinado a cumplir sus gastos en las elecciones generales de abril de 2019 en el país del viejo continente, pero aparentemente fue depositado a cuentas de Neurona y Creative Advice Interactive, empresas que han prestado servicios de marketing digital para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

EL FRAUDE EN ESPAÑA

Una investigación sobre las cuentas electorales de Podemos dan muestra de irregularidades al detectarse que parte del dinero transferido por la coalición a la agencia Neurona para su campaña de las generales de abril de 2019 salió del circuito bancario.

Destacan retiradas de efectivo en cajeros que suman más de 6 mil euros y otros importes usados para sufragar consumiciones en bares y viajes por distintos países de Latinoamérica, sin relación aparente con los comicios españoles.

Antes de las elecciones generales del 28-A en España, Neurona recibió pagos de Podemos e Izquierda Unida ascendentes a 425 mil 443 euros por supuestos trabajos audiovisuales y de comunicación para la coalición Unidas Podemos.

Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y actual director de Estrategia y Comunicación en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno que ocupa Pablo Iglesias (dirigente de Podemos); fue quien firmó los contratos.

El representante de la agencia, en cambio, fue Eduardo López Hernández, abogado mexicano con despacho en León, Guanajuato, quien no se presentó en las oficinas que la agencia tenía teóricamente en Sevilla. No cuenta, además, con experiencia conocida en el mundo del 'marketing' electoral.

TRIANGULACIÓN EN MÉXICO

Del total de euros abonados a Neurona por Unidas Podemos, 308 mil 254 euros fueron automáticamente transferidos por esta empresa a una tercera sociedad con domicilio en México, Creative Advice Interactive.

Elías Castejón, administrador de Neurona en España, aseguró en aquel momento que ejecutó transferencias por 308 mil 254 euros a Creative, bajo las órdenes de otro abogado mexicano: Germán Cobos.

Castejón nunca llegó a reunirse con Cobos. Hablaron por teléfono y correo electrónico.

Morena reconoce en su página oficial que ha contratado a Corporación Cobos y Cobos SC para realizar supuestos "servicios de consultoría estratégica y 'marketing' político a través de diversos medios digitales" de tipo electoral

La firma aparece en un listado de proveedores registrados de Ciudad de México y la compañía inscrita inmediatamente antes, según el orden cronológico, es Neurona, de lo que sugiere que ambas fueron registradas a la vez. La factura abonada por Morena a Corporación Cobos y Cobos SC asciende a 348,000 pesos mexicanos

La factura, de acuerdo con el diario español, sólo representaría un pequeño porcentaje de los servicios realmente prestados a Morena, pero no se descarta que estos empresarios hubieran canalizado dinero de Podemos hacia dirigentes de la izquierda populista de algún tercer país.





ASÍ INICIÓ EL CASO NEURONA





El abogado Calvente denunció la contratación, supuestamente ficticia, de la consultora Neurona, a la cual relacionó con el cofundador del partido Podemos, Juan Carlos Monedero.

El denunciante aseguró que se habrían registrado "contrataciones ilícitas" para simular gastos y que los involucrados ganaran "comisiones". No obstante, admitió ante el juez que no tenía las pruebas para demostrar la acusación y que se basa en la "rumorología", esto último fue un dato revelado por La Sexta.

"Es lo que dicen que está pasando, yo no lo he visto [...] Esto me lo indica Pablo Manuel Fernández, que se rumorea, se rumorea dentro de la empresa, dentro del partido", dijo Calvente.

Este personaje agregó que algunos trabajadores cobraban complementos salariales, como la gerente Rocío del Val y el tesorero Daniel de Frutos. El denunciante indicó que estos complementos constituyen sobresueldos y son irregulares.





LA ACUSACIÓN CONTRA PODEMOS





El titular del caso es el juez de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, indaga si Podemos ha tenido financiamiento irregular. El juzgador dio inicio al caso porque tuvo información de malversación de caudales públicos y apropiación indebida en el contrato de servicios de la agencia de comunicación política Neurona Comunidad SL para la campaña de las elecciones generales en España del 28 de abril de 2019.

Aunque sigue investigando el caso Neurona, el juez archivó otra causa contra Podemos, sobre su nueva sede, en la que el abogado Calvente había denunciado una diferencia de precios entre el presupuesto y la ejecución de dicha obra.

En una revelación reciente, se señala que Neurona fue creada para poder firmar un contrato en 2019 con Podemos aunque no contaba con "experiencia alguna previa en la prestación de tal tipo de servicios en el curso de una campaña electoral"; tampoco contaba con una estructura de trabajadores.

También ayer martes el juez pidió a Podemos informar si conocía el aumento de sueldo de la gerente Esther del Val y del tesorero Daniel de Frutos, así como de otros trabajadores mediante la inclusión de un complemento de coordinación en la nómina, en un plazo de cinco días. El partido también debe dar a conocer si el aumento de sueldo fue aceptado por el Consejo de Coordinación, presentando copia del acta correspondiente.





¿DE QUÉ TRATA LA IMPUTACIÓN A MONEDERO?





El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, fue imputado después de que la Policía Nacional lo señalara por ser el autor de una "factura falsa" que justificara que recibió $26 mil 600 de dicha empresa.

El juez del caso citó a Monedero en calidad de investigado para el próximo 15 de marzo a las 11:30 horas.





(Luis Ramos)