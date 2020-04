¿Qué hizo Nueva Zelanda para aplastar la curva de contagios por covid?

Las medidas del gobierno de Nueva Zelanda no sólo permitieron achatar la curva de contagios por coronavirus, sino directamente han logrado aplastarla, y actualmente registra hasta la fecha 1,160 casos, entre los que se incluye un fallecido.

De acuerdo con la reportera Anna Fifield, del Washington Post llegó al país oceánico hace un mes proveniente de China, donde comenzó la pandemia. “Me sorprendió que las autoridades no me tomaran la temperatura en el aeropuerto. Me dijeron que simplemente me aislara por 14 días”, reveló.

Nueva Zelanda no dudó cuando el coronavirus recién comenzaba a golpear a los diferentes países del planeta: el 19 de marzo decidió cerrar por completo sus fronteras al ingreso de extranjeros. Y a recordar: este es un país que prácticamente vive del turismo, a tal punto que recibe alrededor de 4 millones de turistas al año.

En el transcurso de la cuarentena de Fifield Nueva Zelanda cerró las fronteras y la primera ministra, Jacinda Ardern, anunció un plan de alerta: el lunes 23 de marzo le dio al país 48 horas para que se preparara por un bloqueo Nivel 4.

A partir del miércoles 25, todos los habitantes fueron obligados a mantenerse en su casa durante cuatro semanas, a menos que trabajaran en un trabajo esencial -como atención médica- fueran al supermercado o hicieran ejercicio cerca de su casa.

“Poco antes de irme a la cama, mi teléfono sonó como una sirena mientras emitía la siguiente alerta de texto: ‘Actúa como si tuvieras covid-19. Esto salvará vidas. Hagamos todo lo posible para unirnos contra Covid-19’”, precisó la periodista.

Después de alcanzar un máximo de 89 infectados el 2 de abril y luego de 10 días de las estrictas medidas, el número diario de casos nuevos se redujo a 67 el lunes y 54 el martes.

Pasaron sólo 10 días para encontrar señales de que estas medidas han sido efectivas. El número de casos nuevos ha disminuido en dos días consecutivos, a pesar del gran aumento de pruebas, con 54 nuevos reportados hasta este martes.

Estos resultados rápidos han motivado peticiones para aminorar las restricciones de encierro, al menos un poco, pues en cuatro días se celebran las vacaciones de semana santa. Sin embargo, la primera ministra, Jacinda Ardern, se ha mantenido firme en que Nueva Zelanda debe completar sus cuatro semanas de encierro: dos ciclos completos de incubación de 14 días.

Relegan al ministro de Sanidad por saltarse el confinamiento

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este martes que relegará en el escalafón del gobierno al ministro de Sanidad, David Clark, aunque mantendrá su cargo, a pesar de saltarse la orden de confinamiento por la

"En condiciones normales hubiera despedido al Ministro de Salud. Lo que hizo está mal y no tiene excusas. Pero ahora mi prioridad es nuestra lucha colectiva contra el COVID-19", apuntó Ardern en un comunicado.

"Sin embargo tiene que pagarlo. Vulneró la orden (de confinamiento). Mantendrá la cartera de Salud, pero pierde su papel como ministro asociado de Finanzas y es rebajado a la parte más baja del escalafón del gobierno", precisó la mandataria.

Clark había presentado su dimisión tras descubrirse que paseó junto a su familia por una playa a 20 kilómetros de su casa durante el primer fin de semana de las órdenes de confinamiento.

"No podemos darnos el lujo de que se perturben los esfuerzos en el sector sanitario. Por este motivo y solo por ello, el doctor Clark seguirá en su puesto", remarcó Ardern.