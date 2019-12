"¡Qué haces, vamos a tener un bebé!: Empresario asesina a su amante embarazada

El violento asesinato de una mujer embarazada ha conmocionado a gran parte de la población italiana. Más cuando el asesino es un empresario constructor y las víctimas su amante, así como su futuro hijo.

La víctima se trata de Ana María Lacramioara Di Piazza, de 30 años; mientras que el victimario es Antonino Borgia, de 51 años.

Ella tenía un hijo de 11 años de una relación anterior y él era empresario de Partinico, en el sector de construcción. Ambos habían comenzado una relación extramarital desde un año antes.

Los hechos ocurrieron la mañana del 21 de noviembre en Giardinello, un pequeño pueblo de la provincia de Palermo, Italia.

Testigos refieren que ambos estaban dentro de una camioneta cuando Ana María salió corriendo de esta y Antonio tras de ella, pero sin pantalones.

El empresario alcanzó a la mujer, la golpeó con un palo y luego la acuchilló en varias ocasiones hasta causarle la muerte.

Toda la escena de persecución fue captada por cámaras de seguridad de la zona, donde se escucha a la víctima gritar: "¡Qué haces, vamos a tener un bebé, te amo!".

El cuerpo de Ana María fue encontrado atado y escondido debajo de varias ramas. Antonio la había escondido para luego seguir su vida como sin nada.

Aquel día el asesino fue a desayunar a un bar, limpió su vehículo, estuvo presente en reuniones de negocio, almorzó y hasta fue a la barbería.

Las grabaciones, así como testigos, fueron pieza clave para dar con el empresario como el asesino de la mujer.

Entonces, Borgia fue llevado a prisión acusado de asesinato, encubrimiento de un cadáver y aborto inducido.

En su defensa, Antonio declaró que Ana María lo extorsionaba y le pedía dinero con amenazas de contarle a su esposa que le era infiel.

Al respecto, amigos de Ana María aseguraron al diario italiano Corriere della Sera que ella nunca tuvo la intención de chantajear al hombre.

Lo que sí señalaron es que ella le pidió 3 mil euros para los gastos médicos, pues su embarazo era de alto riesgo, además de que no había conseguido empleo.

Maria Cagnina, la esposa de Antonino Borgia, defendió al asesino durante una entrevista a News Mediaset.

Dijo que se enteró de la relación extramarital de su pareja cuando lo detuvieron, pero que aun así ella lo seguiría apoyando.

"(Fue) un monstruo, un ogro, como lo definieron de todas las formas imaginables, porque ese día fue, no lo niego, fue todo eso. Pero en su vida pasada, en los dieciocho años que estuvo conmigo, no lo fue"

A pesar de todo, Maria Cagnina no tiene la intención de abandona a Antonino Borgia.

"Pueden criticarme, pueden decir lo que quieran, pero él es el padre de mis hijos y no estará solo, mi esposo no será abandonado. Está equivocado, pagará. No tengo la culpa de lo que sucedió, pido disculpas a ella, al niño y al mundo entero por lo que ha hecho mi esposo, no es justificable".

La autopsia realizada a Ana María Lacramioara Di Piazza confirmó que la mujer estaba embarazada de casi cuatro meses y que esperaba un varón.

Con información de Infobae

rgg