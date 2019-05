¿Qué expresidente pensó en suicidarse si lo detenían?

REDACCIÓN 13/05/2019 06:29 p.m.

El expresidente dijo que "sí hay paraíso" sin la visa estadounidense y afirmó que lo que está ocurriendo en Colombia es un desafío a las instituciones por parte del gobierno de Estados Unidos.

Luego de la polémica que aún genera la supuesta presión del gobierno de Estados Unidos a magistrados y congresistas a quienes les han retirado sus visas –o les han "modificado" las condiciones-, el expresidente Ernesto Samper recordó su propia experiencia pues, cuando fue presidente, le fue notificado que ya no contaba con el permiso de ingreso a Estados Unidos

En diálogo con W Radio, el exmandatario recordó que en 1996 cuando le fue informado por parte de Estados Unidos que ya no tenía visa, producto de las investigaciones que se le adelantaban por la financiación de su campaña presidencial, dos años antes, con dineros provenientes del narcotráfico.

Dijo que el episodio evidencia el estado de paranoia en el que se encontraba.

Añadió que cuando le fue notificada la decisión, él decidió ir a Nueva York, a la sede general de las Naciones Unidas, a denunciar ante la Asamblea General la injerencia que tenía Estados Unidos en asuntos internos de Colombia. Y agregó que, como contaba con datos de que las autoridades estadounidenses iban a ejecutar un plan que le impidiera regresar al país, se iba a suicidar.

"Yo llevaba una pastilla de cianuro en el bolsillo de atrás. Me la había diseñado un médico amigo. Pensaba que si a mí me pasa algo en Estados Unidos, prefería suicidarme. No me iba a dejar coger vivo. No hubiera hecho pasar al país por la indignidad de que me cogieran preso, que era la pretensión. Afortunadamente no tuve necesidad de utilizarla", dijo Samper, tras aclarar que solo su esposa y su médico conocían este plan.

Narró incluso que el propio Fidel Castro le hizo llegar un mensaje a Nueva York en el que le daba tranquilidad en términos de seguridad. Le dijeron que hombres de inteligencia cubana estarían al tanto de que nada pudiera pasarle pues, según el expresidente, Estados Unidos fraguaba un plan que se gestó en Colombia –y que fue registrado en su debido momento- que consistía en movilizar heroína en el avión presidencial.

"Los gringos son especialistas no solo en el garrotazo sino en la amenaza del garrotazo. Yo recibía eso todos los días. Era un infierno el tema de las visas, y lo manejaban así con militares, personas de inteligencia o que no pasaban los polígrafos que manejaba la DEA", dijo Samper. Y afirmó que, a propósito del mismo debate que se toma hoy los titulares de prensa, hay personas interesadas en que les quiten las visas a altos funcionarios del Estado.

Con información de El Espectador

JGM

