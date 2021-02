¿Qué es el terrorismo interno en EU y en qué casos se aplica?

La Asociación de Agentes del FBI de Estados Unidos (FBIAA, por sus siglas en inlgés) instó al Congreso a hacer del "terrorismo doméstico" un delito federal tras los tiroteos masivos que dejaron docenas de muertos en California, Texas y Ohio desde finales del mes pasado.

"El terrorismo doméstico es una amenaza para el pueblo estadounidense y para nuestra democracia", dijo el presidente de la FBIAA, Brian O'Hare, en un comunicado publicado en la página web de la asociación.

A su juicio, "los actos de violencia que tratan de intimidar a la población civil o influir o afectar la política gubernamental deberían ser juzgados como terrorismo doméstico con independencia de la ideología que los sustente".

"La FBIAA continúa instando al Congreso a hacer del terrorismo doméstico un delito federal. Esto aseguraría que los agentes del FBI y los fiscales tengan las mejores armas posibles para luchar contra el terrorismo doméstico", añadió.

INDAGAN IDEOLOGÍA DE TIRADORES

El FBI abrió una investigación sobre qué rol jugó la ideología en el tiroteo masivo del fin de semana en Ohio, Texas y una semana antes en California.

La Oficina Federal de Investigación dijo que el joven de 19 años que mató a tres personas en un festival de Gilroy, California, el 28 de julio había hecho una lista de objetivos religiosos y políticos.

Los investigadores no han encontrado conexiones entre los tres ataques, pero autoridades indagan todo para saber si la ideología del tirador motivó la violencia.

El otro tiroteo de este fin de semana, en El Paso, Texas, ya se consideraba un caso de terrorismo doméstico y como posible crimen de odio debido a un manifiesto en línea atribuido al sospechoso por la policía.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que trata el tiroteo como un "caso de terrorismo interno".

"Parece estar diseñado para intimidar a una población civil", dijo el fiscal estadounidense John Bash en una conferencia de prensa el domingo, refiriéndose a los motivos del tirador. "Y vamos a hacer lo que hacemos con los terroristas en este país, que es entregar justicia rápida y segura".

La mayoría de los tiroteos masivos no cumplen en sí mismos los criterios de un acto terrorista interno, y no existe una ley que aborde específicamente el terrorismo interno, como lo es para el terrorismo internacional. Tal proyecto de ley ha sido presentado en el Congreso.

La administración Trump ha sido criticada por desviar recursos de la investigación del extremismo de extrema derecha. El lunes, Trump dijo durante un discurso de la Casa Blanca que el FBI debería recibir "lo que sea que necesiten" para investigar crímenes de odio y terrorismo doméstico.

Esto es lo que es el terrorismo doméstico, lo que significa para el tirador y por qué algunas personas piden una nueva legislación para protegerse contra él.

¿QUÉ ES EL TERRORISMO INTERNO?

El FBI define el terrorismo interno como actos cometidos por personas vinculadas o inspiradas por "movimientos con sede en los Estados Unidos que defienden ideologías extremistas de naturaleza política, religiosa, social, racial o ambiental". El terrorismo internacional, por el contrario, está "asociado con organizaciones o naciones terroristas extranjeras designadas".

La clave aquí no es de dónde es el terrorista, sino de dónde proviene su movimiento. Entonces, por ejemplo, aunque uno de los tiradores de San Bernardino de 2015 era ciudadano estadounidense, el FBI lo clasificó como un ataque terrorista internacional porque se inspiró en grupos terroristas extranjeros, específicamente extremistas islamistas.

¿CÓMO LUCHA EL GOBIERNO DE EU CONTRA EL TERRORISMO INTERNO?

No lo hace, al menos como una categoría en sí misma. Si bien existe una definición gubernamental de terrorismo interno, no existe una ley que lo aborde específicamente. Entonces, aunque tiradores como el de El Paso pueden ser acusados de asesinato, posesión de armas o crímenes de odio, no pueden ser acusados de terrorismo doméstico.

James Fields, quien mató a un contra protestante en el mitin de Charlottesville de 2017, también fue investigado como terrorista doméstico. Se declaró culpable de crímenes de odio, no de terrorismo doméstico, y está cumpliendo cadena perpetua.

Oren Segal, director del Centro de Extremismo de ADL, dijo que hay efectos concretos de la designación de terrorismo interno. Permite que un sospechoso sea acusado, por ejemplo, de cometer delitos de odio federales si el estado no tiene una ley de delitos de odio.

"Es un nivel adicional de escrutinio por parte de la policía", dijo. "El gobierno federal puede entrar si hay un delito de odio y agregar la mejora de un [delito] de crimen de odio si ese estado no lo tiene".

Existe una ley contra el terrorismo internacional, que está vinculada a una lista de grupos terroristas extranjeros designados. La ley conlleva sanciones y brinda a las autoridades herramientas como la oportunidad de vigilar a los sospechosos. No existe una lista de grupos designados para el terrorismo doméstico.

Con información The Jewish News of Northern California

JGM