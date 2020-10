¿Qué es el "covid prolongado"?

Investigadores y médicos mantienen un nuevo debate para definir la situación que se da cuando hay casos de síntomas de covid de larga duración o qué pasa con pacientes recuperados que siguen con efectos de la enfermedad por mucho tiempo después.

De acuerdo a un editorial de la revista Nature, la falta de aliento y la fatiga se encuentran entre los síntomas continuos y debilitantes que informan las personas con covid-19, a menudo meses después del inicio de la enfermedad y, a menudo, mucho después de que se han declarado recuperados.

Los investigadores y los médicos aún tienen que ponerse de acuerdo sobre un nombre para estos síntomas en curso. La literatura incluye "síndrome post-covid" y "covid-19 crónico". Ahora, los investigadores, los grupos de pacientes y los afectados por la afección instan a que se utilice un "covid prolongado" (long covid).

También piden que la definición de recuperación de covid-19 se base en criterios que se extienden más allá de la prueba negativa del virus, pues indican que también se deben considerar los síntomas de las personas, como pesadez en el pecho, dificultad para respirar, dolores musculares, palpitaciones y fatiga, según Nisreen Alwan, investigadora de salud pública de la Universidad de Southampton, Reino Unido, en un artículo de World View en agosto (NA Alwan Nature 584, 170; 2020).

La Organización Mundial de la Salud está siguiendo de cerca la evolución de este tema. Los investigadores y las agencias de financiación también deben considerar más urgentemente la definición de recuperación de covid y si deben adoptar la terminología extensa de covid, y deben poner la voz del paciente en el centro del proceso.

EL CASO DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA

Al decidir cómo actuar en caso de covid prolongado, los investigadores y los legisladores deben prestar atención a lo que sucedió en el caso de la encefalomielitis miálgica, también llamada síndrome de fatiga crónica. La afección comparte algunos de los síntomas del covid prolongado y las personas con dicho síndrome lucharon durante muchos años para ser reconocidas por tener una afección médica grave y debilitante que necesitaba tratamiento e investigación especializados.

Hace alrededor de 40 años, la gente comenzó a informar sobre esta enfermedad previamente desconocida. Sus síntomas incluían agotamiento, así como insomnio y dolor recurrente. Sin embargo, en los primeros años, las agencias de financiación minimizaron sus informes.

Se necesitó una defensa sostenida de las organizaciones de pacientes, que tuvieron que organizar su propio asesoramiento científico independiente, para persuadir a los financiadores de la investigación a escuchar. Y aunque covid es bien conocido, el covid prolongado no lo es, al menos todavía no. Es fundamental que se escuche a las personas con la afección de una manera que, trágicamente, no se escuchó a las personas con el síndrome de fatiga crónica.

Las dificultades que enfrentan las personas con este síndrome y sus representantes se deben, en parte, al hecho de que la voz del paciente fue marginada. Esto contribuyó a retrasos en el reconocimiento de la condición, hasta ahora sigue sin ser bien estudiada, señala Sonya Chowdhury, directora ejecutiva del grupo de pacientes Action for M.E. con sede en el Reino Unido.

Además, el nombre síndrome de fatiga crónica sugería una afección cuyo síntoma principal era el cansancio, cuando las experiencias de las personas son más dolorosas y más complejas. Por lo general, incluyen dolor recurrente, que a menudo varía en intensidad; no poder dormir; dificultad para concentrarse; y agotamiento incluso después de una actividad física relativamente leve.

Llegar a un acuerdo sobre la terminología adecuada para el covid prolongado es clave, dice Felicity Callard, geógrafa humana de la Universidad de Glasgow, Reino Unido, que también tiene un covid prolongado.

Callard y Alwan se encuentran entre un grupo de investigadores que han experimentado covid durante mucho tiempo, y que la semana pasada escribieron una publicación de blog para el British Medical Journal, instando a las comunidades médicas y de investigación a comenzar a usar el término a largo plazo.

Covid, en lugar de algunas de las alternativas. Palabras como "post", "síndrome" y "crónico" corren el riesgo de deslegitimar el sufrimiento, argumentan los autores, y eso hará que sea más difícil para las personas acceder a la atención.

Dichos términos también conllevan suposiciones sobre la fisiología subyacente de la afección que aún no se han investigado adecuadamente. Long covid, por el contrario, establece claramente que la experiencia de las personas con la enfermedad después de la infección es larga, pero no presume saber nada más, dice Callard.